Elon Musk llama a Sánchez "tirano" tras la iniciativa de restringir las redes a menores de 16 años

El magnate y dueño de la red social X (anterior Twitter), Elon Musk, ha respondido a la iniciativa de Pedro Sánchez anunciada este martes, en la que aseguraba la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en España. Esta medida afectaría directamente al multimillonario, ya que entre las nuevas normas se encontraría la de que los directivos de estas empresas digitales tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes. Sánchez ha anunciado también la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

Musk ha citado la publicación del presidente del Gobierno y ha respondido con un "Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain" (Sucio Sánchez es un tirano y un traidor para la gente de España). Además, el magnate ha añadido un emoticono de un excremento junto a su comunicado.

Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes ha concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno. Así, ha asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables. Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok (la empresa de IA de X), TikTok e Instagram.

Esta no es el primer enfrentamiento público que vive Musk con un miembro de la política española, cuando la pasada semana, el dueño de X también reaccionó a una medida española, esta vez a la regularización extraordinaria de migrantes que puso en marcha el gobierno de Sánchez con Podemos. El multimillonario, con una inclinación abiertamente de extrema derecha, criticó a Irene Montero, una de las precursoras de esta medida: "Ella está abogando por el genocidio. Absolutamente despreciable."

Por todo ello, Sánchez ha insistido en que es necesario "recuperar el control" y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que ha admitido que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España. "Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación —ha añadido— es mayor que su riqueza". En la misma línea, ha garantizado que España va a tener "tolerancia cero" en estas cuestiones y va a defender su soberanía digital.