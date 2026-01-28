Junts acepta cambiar el preámbulo de la ley de inmigración que le brinda las competencias en Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aceptado este miércoles estudiar un cambio en el preámbulo de la ley para la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. Algo que se produce en medio de las negociaciones con Podemos, que rechazaba la ley pactada por los de Puigdemont con el PSOE calificándola de "racista" y exigiendo cambios.

Sin embargo, Nogueras ha subrayado que el resto de la norma, es decir, el "articulado" de la ley "no se tocará ni un pelo", aseguró la política en declaraciones a SER Catalunya. "Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema", ha afirmado.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, aseguró este martes que su formación estaba abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. Montero dijo que Podemos, que el pasado septiembre ayudó a tumbar la ley en el Congreso, está dispuesta a negociar esta delegación de competencias, "modificando" el texto para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

Junts ha asegurado que la aprobación de esta ley es parte de los requisitos que los independentistas le exigieron al Gobierno, y que, tras las negociaciones, tanto al PSOE como a Podemos les interesa finalizar el bloqueo.

La portavoz de Junts en el Congreso ha recordado que "lo que se acaba aplicando es el articulado", donde "no hay contenido ideológico", mientras que el preámbulo de la ley "es una introducción que no es la parte legal".

Para Nogueras, no hay ningún motivo para que Podemos diga que el articulado contiene algún elemento "racista" porque esta parte legal del texto "es muy sencilla y muy técnica" y se limita a decir que "lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat".