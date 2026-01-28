Transparencia total
La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: "Refuerza la cohesión social"

  • Alrededor de medio millón de personas se beneficiarán de la medida tomada por el Gobierno
  • El periódico 'The New York Times' ha hablado de la nueva medida y señala a España como un referente frente a la extrema derecha en el mundo
Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España).
Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar a personas migrantes y subrayó que ayudará a "reforzar la cohesión social".

Cronología (desde dentro) de la regularización extraordinaria: un hito histórico

"Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes", señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de personas que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk

Esta noticia también ha saltado a la prensa internacional. El periódico The New York Times en su versión en español publicó la noticia, realzando su importancia y presentando a España como un referente frente al auge de la extrema derecha y su consecuente racismo en el resto del mundo.

