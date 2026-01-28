La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: "Refuerza la cohesión social"

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar a personas migrantes y subrayó que ayudará a "reforzar la cohesión social".

"Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes", señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de personas que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

Esta noticia también ha saltado a la prensa internacional. El periódico The New York Times en su versión en español publicó la noticia, realzando su importancia y presentando a España como un referente frente al auge de la extrema derecha y su consecuente racismo en el resto del mundo.