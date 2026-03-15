'Esto es Hollywood' y (casi) nada es lo que parece: "Julia Roberts es ruda y antipática, George Clooney generoso"

"El domingo por la mañana de los Oscar no puedes acercarte ni a una milla y media del Teatro Dolby, no lo puedes ver ni de lejos, no te dejan. Los tres días anteriores sí, pero el sábado ya lo cierran. Bueno, yo ahora voy para allá, en teoría deberían dejarme al menos estar alrededor", comenta a infoLibre la periodista cinematográfica María Estévez, mientras conduce el viernes por la tarde hacia el epicentro de Hollywood para hacer un directo por televisión.

Casi puede sentirse a través del teléfono la resistencia al avance que interpone plomizo tráfico de Los Ángeles en las horas previos a la 98 edición de los Premios Oscar, epicentro del cine interestelar, que afronta la inminente gala de esta madrugada del domingo al lunes con la curiosidad de comprobar si Sinners (Los pecadores), que ya es la película más nominada de la historia con un total de 16 categorías, es capaz de convertirse a su vez en la más premiada. ¿Para tanto es? No lo saben ni los que la hicieron. ¿Y qué pasará con la española Sirat, aspirante a Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Sonido? Pronto lo sabremos.

"El día de los Oscar hay muchísimas fiestas alrededor, muchísimos sitios donde hacen visionados. Es como si jugara la final de la Copa Europa el Real Madrid contra otro gran equipo de Madrid. Todos los bares ponen algo especial. Eso pasa aquí también porque hay mucha industria alrededor y mucha gente que, aunque no esté nominada, ha trabajado alrededor de las películas nominadas. El día anterior también hay charlas de agentes, directores de producción...", continúa Estévez, insistiendo con humor en que, eso sí, si ese día no tienes que hacer nada, "mejor quédate en tu casa porque conducir por la ciudad es de veras un horror". "La mitad de las calles están cortadas y hay mucha policía. Además, este año la seguridad va estar especialmente atada en corto", explica.

Si esta semana alguien quiere disfrutar de lo que pasa en la ciudad, que vaya al Hotel Beverly Hills, donde ayer estaban Jessie Buckley o Robert Pattinson. Si vas en época de Oscar, siempre te encuentras alguna celebrity ahí

En cualquier caso, no duda al afirmar que "es muy divertido" vivir en Hollywood los días previos "si sabes dónde ir". Y a fe que ella sabe, pues no en vano lleva ya treinta años trabajando en Los Ángeles para medios como, entre otros, Vogue, Glamour, Metro World News, La Sexta, GQ, Condé Nast Traveler o Colpisa, lo que la convierte en la corresponsal española que mejor conoce el suelo que pisan las estrellas: "Si esta semana alguien quiere disfrutar de lo que pasa en la ciudad, que vaya a tomar un brunch, un lunch o una copa al Hotel Beverly Hills, donde por ejemplo ayer estaban Jessie Buckley, nominada al Oscar por Hamnet, o Robert Pattinson. Si vas en época de Oscar, siempre te encuentras alguna celebrity ahí".

Conocedora del cartón piedra de día y los más rutilantes focos de noche, Estévez plasma sus recuerdos, vivencias y reflexiones en Esto es Hollywood (Roca Editorial, 2026), una crónica en primera persona que se adentra en el corazón de la industria cinematográfica más influyente del mundo, un lugar real pero al mismo tiempo irreal, profundamente contradictorio, donde el glamour convive con la precariedad, el poder con la vulnerabilidad y el éxito con la soledad.

A través de entrevistas, rodajes, festivales y conversaciones en primera persona, la autora recorre décadas de experiencia profesional como corresponsal en Los Ángeles combinando periodismo narrativo, memoria personal y análisis cultural para mostrar cómo se construyen los mitos, cómo se gestiona la fama y qué sucede cuando las luces se apagan. Un relato articulado a través de encuentros variopintos con Tom Hanks, Harrison Ford, Tom Cruise, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Ryan Gosling, Bo Derek, Katie Holmes, Dwayne Johnson... y así podemos seguir hasta el firmamento y más allá.

"Hollywood ha ido cambiando, pero en realidad sigue siendo una fábrica de sueños. Digamos que es una ventana a las emociones, a todo lo que queremos y no podemos ser, a todo lo que nos da miedo o todo lo que nos hace reír. Es una forma de cuestionarnos a nosotros mismos viendo las historias de otras personas", plantea la autora, todavía citando unas palabras que en una ocasión le dijo Antonio Banderas: "Él me contó una cosa muy cierta, y es que Hollywood ha dejado de ser esa fábrica maravillosa que nos convencía a todos para convertirse en un brand, en una marca. Antes eso no era así, porque Hollywood era mucho más".

Hollywood es una fábrica de sueños y una trituradora de actores

"Hollywood ha perdido la identidad de cada actriz y cada actor, que era un mundo en sí mismo", le dijo en una ocasión Lauren Bacall, dando en la diana años antes de que todo esto de las redes sociales y la dictadura del like nos estallara a todos en la cara. "Vivimos con la ansiedad de recibir los likes, y Hollywood es una industria que se ha creado en base al rechazo en tantos y tantos castings. A mí me llama mucho la atención que los actores en sus redes busquen tanto el 'me gusta', cuando en realidad ellos saben perfectamente que no tiene ningún valor", lanza Estévez.

Las actrices y los actores, en cualquier caso, siguen siendo la base que sustenta a toda la industria. Y pueden ser muy diferentes delante o detrás de la cámara, motivo por el que "despiertan muchísima curiosidad, porque se esconden detrás de los personajes y tú no sabes qué es lo bonito de no conocerles". "Cuando los has entrevistado, la versión que yo tengo es, digamos, la mejor, la más sencilla, la que ellos quieren presentarme", señala.

Creo que 'Sirat¡ tiene muchas posibilidades de llevarse el Oscar de Sonido. El de Mejor Película de Habla no inglesa no sabría decir, pero mi impresión es que este año va a ganar la brasileña 'El agente secreto'

Y todavía continúa: "Julia Roberts tiene la sonrisa, pero la utiliza cuando tiene que utilizarla de cara al público. Yo creo que no le gusta dar entrevistas, ni hacer promoción, no le gusta compartir esa parte de la industria que es necesaria y que por contrato tienen que hacer. No diría que ella es una persona generosa a la hora de hacer prensa. De hecho, es bastante ruda y antipática, y lo sabe y le gusta serlo. Por su parte, George Clooney o Keanu Reaves son generosos y no les importa compartir, con lo cual se agradece que sean tan profesionales. Con Penélope Cruz tienes la sensación de que nunca te dice nada con sustancia porque no quiere, algo que también se le respeta porque ella decide cómo da las entrevistas".

A través de sus conversaciones con tantas actrices, aborda la periodista también la situación del feminismo en Hollywood después de un Me Too que "ha venido a dar voz a muchas mujeres". "Pero si no vamos al cine a ver las películas de las directoras, no vamos a conseguir que sea un cambio real. Es importante que las nuevas generaciones entiendan que no es solamente hacer el cambio, sino también responder a ese cambio", argumenta, recordando en este punto la "injusticia" de que Demi Moore no ganara el Oscar por La sustancia porque, "normalmente, se acaba premiando al más joven".

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Al mismo tiempo, remarca que no solo las mujeres sufren los estragos de la edad, pues "aunque a los actores se les permita estar más tiempo, por ejemplo porque sus personajes están capacitados para estar con una mujer más joven, también los usan y los tiran". "No creas que se sustituye a los actores. Tarda a lo mejor una década más, pero acaba pasando, todos pasan por la trituradora, porque Hollywood es una trituradora de actores y actrices, de personas, que tiene una serie de arquetipos que rellenar. Y una vez eres el galán, pero cuando se te pasa el arroz ya hay otro que viene detrás", subraya.

Estévez llegó a Los Ángeles en los años noventa, cuando Antonio Banderas ya había rodado Los reyes del mambo (1992) y Desperado (1995) y se estaba convirtiendo "en el galán hispano que Hollywood necesitaba". Un punto de inflexión para nuestro país refrendado en el cambio de siglo con el Oscar a Pedro Almodóvar por Todo sobre mi madre (2000) y la llegada de otros posteriormente oscarizados como Penélope Cruz y Javier Bardem: "No sé si somos conscientes en España de lo que significan ellos en Hollywood, pero aquí tú dices Antonio, Pedro, Javier y Penélope y todos los conocen, incluso las nuevas generaciones. Y no solo aquí, sino también en lugares remotos donde es difícil que un europeo triunfe como Corea, China o Singapur. Eso es hacer marca España".

La presencia de Óliver Laxe con Sirat este domingo en el Teatro Dolby también es hacer marca España, gane las dos estatuillas a las que aspira, una, o ninguna. "Creo realmente que tiene muchas posibilidades de llevarse el Oscar de Sonido. El de Mejor Película de Habla no inglesa no sabría decir, pero mi impresión es que este año va a ganar la brasileña El agente secreto. Pero si todo el mundo vota a Sirat como la segunda mejor película, que es algo que puede pasar, entonces ahí tiene una gran posibilidad, porque puede ser la mejor segunda película y eso hacer que sea la mejor primera", vaticina. "En cualquier caso, EGEDA —los productores españoles— va a hacer una gran fiesta el domingo para todo el cine iberoamericano, con lo cual se van a celebrar Sirat y El agente secreto al mismo tiempo. Eso es lo importante, que todo el cine que no es norteamericano se celebre junto", termina.