'Sirat' logra dos nominaciones a los Oscar 2026: mejor película internacional y sonido

La película Sirat, de Oliver Laxe, ha logrado dos nominaciones a los Premios Oscar 2026, como mejor película internacional y mejor sonido. La española competirá en la primera categoría con las favoritas Valor Sentimental, de Joachim Trier (Noruega), y El Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil).

También están entre las nominadas para el Óscar a mejor película internacional Un simple accidente, de Jafar Panahi (Francia) y La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania (Túnez).

Sirat optará además al Óscar a mejor sonido (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), mientras que El agente secreto cuenta con otras tres nominaciones, a mejor actor principal (Wagner Moura), mejor casting y mejor película.

Escrita y dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, Sirat recibe el reconocimiento internacional con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, el reparto está compuesto en su mayoría por actores no profesionales. Una reflexión sobre la muerte que es una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.

Sirat fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2025 y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora.

Aunque se fue de vacío en los premios considerados la antesala de los Óscar, la cinta logró un impulso importante en los Premios del Cine Europeo (EFA) que se celebraron el pasado fin de semana y en donde Laxe se impuso en cinco apartados técnicos.

Brasil, por su parte, vuelve a repetir en la categoría a mejor película internacional, esta vez con El agente secreto, un drama que se desarrolla en la dictadura militar brasileña, escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Ambientada en el Brasil de 1977, el reparto está liderado por el actor brasileño Wagner Moura, conocido por series como Narcos o películas como Tropa de élite (2007), junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

El agente secreto repite el camino de su predecesora Aún estoy aquí, la conmovedora historia dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, ambientada en la época más oscura de la dictadura militar de Brasil (1960-1985), que se alzó el año pasado con el Óscar a mejor película internacional.

A la española y la brasileña le sigue la noruega Valor sentimental, dirigida por el noruego Joachim Trier, una película que aborda un drama familiar que se centra en los esfuerzos de un director por revivir su carrera artística y, al mismo tiempo, sanar las fracturas emocionales dentro de su propia familia.

El filme de Trier se hizo este jueves con un total de nueve nominaciones, entre ellas las de mejor película, mejor actriz (Renate Reinsve), mejor actriz secundaria (Inga Ibsdotter Lilleaas) y mejor actor secundario (Stellan Skarsgard).

La Academia de Hollywood también ha nominado en la categoría internacional a La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, que reconstruye los últimos momentos de vida de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años, cuya desgarradora llamada de emergencia a la Media Luna Roja se hizo viral a principios de 2024.

La lista de se completa con Un simple accidente, la Palma de Oro de Cannes, dirigida por el iraní Jafar Panahi -aunque representa a Francia-, que explora la venganza y la elección ética a través de Vahid Mobasseri, quien interpreta a un mecánico que tiene un encuentro casual con un hombre que cree es su sádico torturador de la época que pasó en prisión.