La familia del presunto agresor del candidato de Podemos denuncia la difusión no consentida de su imagen

La familia del presunto agresor de Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos en las elecciones de Castilla y León, ha denunciado la difusión de la imagen del mismo a través de las redes sin consentimiento, pide respeto y explica que tiene un grado de discapacidad y dependencia reconocidos.

"Pedimos respeto por nuestro familiar y lamentamos la difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifican y que han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos de nuestro país", señala un comunicado remitido este domingo a los medios de información.

La presunta agresión por la que se le acusa, ocurrida este pasado sábado junto a la caseta electoral de Podemos en una céntrica dalle de Valladolid, "bajo ningún concepto podría ser por motivos o tintes ideológicos como quiso hacer ver el candidato de Podemos, el motivo es muy sencillo: su madurez mental", añade la nota que firma Mariví, hermana del denunciado.

Discapacidad reconocida

"Esa discapacidad que tiene reconocida corresponde a la de un niño de seis años, y muy difícilmente ha podido identificar a Miguel Ángel Llamas y lo que esta persona encarna y representa", añade la familia de la persona que rompió un cristal de la caseta de Podemos mientras el candidato se encontraba dentro junto a su hijo de tres años, durante la jornada de reflexión, para recoger enseres propios.

Miguel Ángel Llamas salió de la caseta y se encontró con esta persona a la que fotografió y cuya imagen difundió a través de una red social junto a restos de los cristales rotos, antes de interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de Las Delicias.

"Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó", concluye el comunicado de la familia que a su vez ha denunciado ante la Policía Nacional la difusión no consentida de la imagen del presunto agresor.

Todos estos hechos, concluye el comunicado, "están denunciados ante la Policía Nacional" y "tras la amplia difusión de su fotografía nuestro familiar tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias; por ello, rogamos que dejen de difundir su imagen", ha pedido.

En declaraciones a EFE, la hermana del presunto agresor ha explicado que se enteró de los sucedido por un familiar que había visto la imagen difundida en la red social X.

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"Le está haciendo muchísimo daño porque no sabe gestionar estos temas, es una persona vulnerable; se han ensañado con él y no lo podemos consentir", ha agregado Mariví antes de informar que puso la denuncia este pasado sábado por la tarde.

Por su parte, el cabeza de lista de Podemos, Miguel Ángel Llamas, no ha querido valorar el comunicado emitido por los familiares, tampoco la denuncia interpuesta, y se ha remitido a la actuación policial.

"No quiero polemizar con nadie. La denuncia la formalicé en la comisaría de policía en Valladolid en el día de ayer. No quiero insistir en ello. Fue una situación muy dolorosa y que la policía haga su trabajo. No voy a hacer más declaraciones", ha respondido a los periodista este domingo en Zamora, a la salida del colegio electoral donde ha depositado su voto.