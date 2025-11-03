Zapatero: "El PP está gestionando la crisis política en Valencia igual que gestionó la dana"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero lamentó este lunes que el "Partido Popular está gestionando la crisis política en Valencia igual que la dana" y consideró que Carlos Mazón "debería haber asumido hace tiempo su responsabilidad".

Zapatero hizo estas consideraciones durante su intervención en Los desayunos del Ateneo, donde protagonizó una larga charla marcada por la actualidad al coincidir con la noticia de que Mazón dimite como presidente de la Generalitat valenciana después del duro funeral de Estado de la semana pasada.

"Lo pasé mal. Había dolor y duelo no consumado", confesó el expresidente sobre el funeral del Estado. Y puso sobre la mesa el papel del Partido Popular: "Debería poner esmero y tener el máximo respeto por los ciudadanos y las instituciones". Para Zapatero, esta situación debería ser "proclive a que hubiera unas elecciones" porque "lo importante es que la Comunidad Valenciana tenga un proyecto de esperanza y de futuro".

Preguntado sobre si el Estado en su conjunto estuvo a la altura de tragedia, el expresidente hizo una larga reflexión, empezando por la idea de que no se dimensionó bien el alcance "tan terrible" que iba a tener la dana en número de víctimas mortales.

Por eso, apostó por hacer una reforma sobre el modelo para encarar este tipo de situaciones "tan graves". En este punto, Rodríguez Zapatero apostó por duplicar el número de efectivos de la UME. "Hay que darle una vuelta con sosiego desde el diálogo político", señaló, para remarcar: "Vamos a tener más danas, es incuestionable".

Además, abordó el escenario de que el PSOE pudiera dar sus votos al PP para que no tenga que depender de Vox en la Comunidad Valenciana: "Si hay una circunstancia que el Partido Popular no se merezca el apoyo, es esta".

El diálogo con Junts

Buena parte de su intervención estuvo también focalizada en la relación entre Junts y el PSOE. Zapatero ha jugado un papel clave como enlace con Carles Puigdemont después de que cesara de su puesto Santos Cerdán. El expresidente reiteró su apuesta absoluta por el diálogo y cree que el tiempo empleado en esas reuniones es "extraordinariamente positivo".

"Jamás me he arrepentido de dialogar, escuchar y sentarme. Tengo respeto por Junts y he aprendido y he entendido cosas de las historia del catalanismo y del nacionalismo", enfatizó Zapatero, que apostilló que sería "muy positivo" que pudiera volver Puigdemont a Cataluña: "Estoy deseando poder hablar con él en Girona". Lo que no ve el socialista es un escenario en el que Junts se una al PP y a Vox para una moción de censura.

El expresidente consideró, no obstante, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no debe convocar elecciones ni presentarse a una moción de confianza. Y defendió que el Gobierno español es uno de los más estables de toda Europa, a lo que agregó: "Los datos del país son muy buenos". Aunque también quiso reivindicar que la vivienda es el mayor desafío social que tiene el país.

Zapatero también se refirió al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha arrancado este lunes en el Tribunal Supremo. Según el expresidente, hay en este proceso un "debate sobre cuestiones trascendentes para el Estado de Derecho, pero no definitiva". "Debemos ser respetuosos con el Tribunal Supremo". Señaló que conoció hace dos años al fiscal y le causó una "impresión excelente", remarcando que tiene derecho en democracia a defender su inocencia.

"No pienso que se esté contaminando el prestigio de la institución", ahondó Zapatero, quien recordó que en el Estatuto del fiscal está también la función de explicar e informar a la ciudadanía sobre su tarea.

Juan Carlos I y la ley de memoria histórica

Se detuvo también Zapatero en la publicación de las memorias de rey emérito, lanzando el mensaje de que "Felipe VI está mejorando a Juan Carlos I". "Al actual monarca estas memorias le fortalecen", prosiguió. Y, acto seguido, quiso desvelar una anécdota.

Según relató Zapatero, Juan Carlos I estaba incómodo en los despachos que mantuvieron cuando se estaba tramitando la ley de memoria histórica. Y un día le soltó: "¿Sabes quién me puso?". "Todos lo conocemos, es muy sincero", señaló el expresidente, que indicó que, por eso, no le ha extrañado lo que dice de Franco en el libro de memorias.

El presidente, además, no se quiso aventurar sobre el impacto de los casos de corrupción en la intención de voto del PSOE y pidió ser "respetuosos" con los procesos judiciales. Pero afirmó: "El Partido Socialista está en condiciones de disputar de manera bastante razonable el volver a gobernar España en las próximas elecciones".

"Y, como siempre, dependerá de la propia convicción del PSOE. del momento de autoestima que tengamos. Eso es fundamental. La ciudadanía sabe lo que pasa y lo que quiere para su país", remarcó Zapatero, quien cree que los socialistas pueden ser primera fuerza en las elecciones de Castilla y León.