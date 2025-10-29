El funeral por las víctimas de la dana transforma el dolor en memoria y certifica el aislamiento de Mazón

Casi un millar de españoles se reunieron este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para homenajear a las 237 personas fallecidas en la dana de hace un año. El dolor de las víctimas quedó patente antes incluso de comenzar el acto, con los gritos de varios familiares de las víctimas al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que muchos veían por primera vez desde que ocurrió la catástrofe. Cara a cara, aunque desde la distancia –porque no se acercó a los valencianos–, le llamaron "asesino". El resto del acto transcurrió de manera solemne y emotiva, con algunos de los asistentes portando en alto fotos de sus allegados que fallecieron ese día.

El momento más vibrante del funeral fueron las intervenciones de varios asistentes, como Andrea Ferrari, de 20 años, que perdió a su madre. "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos. Mi madre, Eva María, era amor y luz en estado puro, una increíble persona, amiga y madre. La persona más bonita del mundo entero. Esa fuerza que irradiaba es la que me da fuerza para seguir viviendo", leyó.

Virginia Ortiz, sobrina de una fallecida en Letur, también pronunció un emotivo discurso en el que aprovechó para hablar de Mazón, sin citarle directamente: "No fue este fenómeno el causante de la catástrofe, es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede costar víctimas humanas", una frase que fue aplaudida por el auditorio.

Otro momento muy especial para los familiares fueron las conversaciones que tuvieron tras el funeral. Algunos de los afectados comparten su dolor agrupados en asociaciones, pero otros no habían tenido hasta ahora oportunidad de conversar con personas que han pasado por el mismo luto, un drama al que se sumó la pérdida de la casa, en muchos casos, y el colapso del tejido asistencial. Esos minutos sirvieron para que personas que nunca antes se habían visto se abrazasen, llorasen juntas e incluso se contasen anécdotas de cómo eran las personas que habían perdido. Un hermano, una hija, un sobrino o una abuela.

La periodista valenciana Lara Siscar también leyó los nombres de las personas que se llevó el agua y la artista La Maria, nacida en Oliva (Valencia), cantó Mon Velatori, una canción que escribió el año pasado inspirándose en los velatorios de las víctimas de la dana.

Al acto, que comenzó a las 18.00 horas, acudieron hasta cuatro familiares por cada uno de los 237 fallecidos (229 en la Comunidad Valencia y el resto en Castilla-La Mancha y Andalucía). En total, casi un millar de afectados directos estuvieron en el velatorio.

Un pequeño grupo vistió camisetas en las que se leía: "Traidores, cómplices, asesinos, la verdad siempre vence". Antes de comenzar el funeral, y mientras los reyes y el presidente Pedro Sánchez saludaban a los representantes de las asociaciones mayoritarias de afectados en una sala contigua, Mazón se apresuró a entrar en el pabellón en el que se celebró el acto, y los asistentes saltaron nada más verle. "Asesino. Hijo de puta. Has matado a mi hermano y a mi sobrina", gritó una mujer en las primeras filas. "Traidores a España y los españoles. El presidente del Gobierno ni de la Generalitat. Sois todos cómplices", gritó otro grupo. No todos los asistentes estaban de acuerdo en poner el foco sobre Mazón esta tarde, y recriminaron a los que gritaban, diciendo: "Manifestaros en la manifestación, no aquí". Una hora después, con el fin del homenaje, algunos familiares volvieron a gritar al president valenciano exigiendo su dimisión.

Mazón acudió al funeral pese a la exigencia de las asociaciones de afectados de que se quedase en casa porque consideraban un insulto tener que mirarle a la cara incluso en su día de luto. "Nosotros no le pedimos que no vaya, se lo exigimos", dijo a infoLibre este lunes Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana.

Aunque acudió al acto, Mazón adoptó un perfil bajo durante toda la tarde. Se ausentó del saludo inicial de las autoridades a los portavoces de las asociaciones de víctimas y estuvo en todo momento protegido por el presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular. Aunque acudieron otros varones del PP, incluido su líder Alberto Núñez Feijóo, se ausentó Isabel Díaz Ayuso sin dar ninguna justificación. Simplemente dijo este martes: "Ya estuve hace un año en la catedral de Valencia con las víctimas, con los reyes, y el que no estuvo fue el 'galgo de Paiporta", en referencia a Pedro Sánchez. Tampoco acudió al funeral Juanma Moreno, presidente andaluz, por las lluvias que sufrió Huelva en la mañana del miércoles.

Entre las autoridades sí estuvo presente la familia real. El rey Felipe VI dio un pequeño discurso para acompañar el dolor de los afectados, y animó a seguir la pista que causó las muertes de la dana, una frase que pudo interpretarse como una llamada a la ciencia para estudiar mejor las riadas o un aviso a los políticos que ese día se ausentaron de su deber. "Es necesario seguir estudiando las causas para mejorar con rigor y serenidad nuestra capacidad para afrontar en el futuro otras catástrofes", señaló el monarca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió mantenerse fuera del foco durante todo el funeral, salvo por unos instantes tras su finalización, cuando abrazó a algunos de los familiares que se acercaron. Altos cargos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue esencial en los días siguientes a la riada, aprovecharon para dar el pésame a algunos asistentes. El evento mantuvo en todo momento un carácter laico, como estaba previsto.

Un día de luto en Valencia

Horas antes del acto, Mazón realizó una declaración institucional por el aniversario de la catástrofe en la que admitió que "hubo cosas que debieron funcionar mejor" aquel día, pero sin atribuir culpas a nadie. A sabiendas de que él sería la diana de esta jornada, pidió que el 29-O no sea un "día para la confrontación", y declaró el 29 de octubre como día de luto en la Comunidad Valenciana.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana: "A Mazón le quedan horas o días" Ver más

El miércoles comenzó nublado en Valencia y con una llovizna que contrastaba con el sol espléndido de los días anteriores. Los vecinos de los pueblos de la zona cero no hablaban en la calle de otra cosa que no fuese lo que hacían hace un año cuando llegó el agua. En lo que todos coincidían era en que no se esperaban lo que estaba por llegar: la alarma de los teléfonos sonó a las 20.11 horas. La cifra se ve pintada en las paredes, en pancartas y en folletos acompañados de la cara de Mazón.

En Paiporta, el epicentro de la catástrofe, improvisaron este miércoles un pequeño memorial junto al puente del Ayuntamiento. Fue uno de los puntos negros de aquella tarde porque allí el agua del barranco del Poyo —que llevaba cuatro veces el caudal del Ebro— rompió contra la ciudad. Solo en esa localidad murieron 45 personas.

Una mujer que rompía a llorar en los hombros de una amiga venía de visitar el cementerio de Valencia. Algunos vecinos también se asomaban esta mañana al cauce del barranco —seco, salvo los días que llueve— donde siguen trabajando las excavadoras para reconstruir los puentes y reforzar las paredes.