Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana: "A Mazón le quedan horas o días"

De las tres principales organizaciones de víctimas de la dana, hay solo una con la que todavía no se ha reunido el presidente valenciano, Carlos Mazón. Precisamente es la única que representa exclusivamente a familiares directos de fallecidos en la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024, hace exactamente un año. Rosa Álvarez (51 años, Castellón) es la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana y tiene claro que ya no quiere verse con el barón del Partido Popular. "Si acaso, ahora es él el que necesita la foto. Nosotros ya lo intentamos hace un año". Este miércoles, sin embargo, coincidirán en el Museo de las Artes de Valencia, donde tendrá lugar el funeral de Estado por las 237 víctimas (de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana), a pesar de que han exigido que Mazón no esté allí. Álvarez ha conversado con infoLibre en la casa de Massanassa (Valencia) en la que falleció su padre arrastrado por el agua. A día de hoy, el estado de la vivienda es prácticamente el mismo que hace un año.

Ha pasado un año de la dana. ¿Cómo afronta esta fecha?

Hoy es un día complicado porque hace un año era domingo y tuve la última conversación con mi padre, que fue muy intensa. Yo soy hija única y pasé muchísimos años sola con él hasta que me casé y tuve a mi hija. Aquel día estuvimos varias horas solos, y nunca estamos solos. Precisamente hablamos de la dana sin saber que iba a acabar con su vida e iba a cambiar la mía para siempre.

¿Él murió en esta casa?

Se supone que murió aquí. Digo se supone porque esta pared está reconstruida. Fue arrastrado unos 700 metros hasta el Parque de los Patos. Apareció allí al día siguiente, aunque nunca sabremos si fue arrastrado vivo o muerto. Yo vivo muy cerquita de aquí, y muy poquito antes de la tormenta se vino desde allí. Si hubiéramos sabido algo [refiriéndose a la alerta del teléfono], evidentemente no se hubiera ido.

Mi padre fue arrastrado unos 700 metros hasta el Parque de los Patos. Apareció allí al día siguiente, aunque nunca sabremos si fue arrastrado vivo o muerto.

En la asociación que dirige también tiene que estar siendo una semana difícil.

Afrontamos estos días con mucho dolor, pero también muchísima rabia para echar a este ser que desde el día siguiente a la dana nosotros no lo reconocemos como president de la Generalitat. Y según vamos sabiendo más, y más, y más, todavía peor. Es un ser absolutamente negligente y con riesgos psicopáticos, y lo digo como profesional de la salud. No muestra ningún tipo de empatía. Siempre sale sonriendo en las fotografías, y no entendemos de qué se ríe. Si no tuvimos bastante con la carta de Maribel Vilaplana, donde se desmentía toda la cronología que sabíamos hasta entonces –y que ha cambiado tantas veces–, ahora sabemos que la acompañó caballerosamente al parking. Mientras, su pueblo, al que tenía que proteger, moría de la peor manera posible. Ahogados y con las vías respiratorias obstruidas por el lodo. Porque hay que recordar que nadie murió plácidamente en la cama.

Parece que este miércoles Mazón irá al funeral de Estado [este martes, su equipo confirmó que lo hará].

Nosotros no le pedimos que no vaya, se lo exigimos. De hecho, ojalá cayera antes. Yo creo que va a caer, no sé si en horas o en días, pero el círculo se está estrechando tanto que si Feijóo no lo deja caer, los empresarios no lo dejan caer, algo raro estará pasando. Esto ya es insostenible. El editorial de hoy de ABC [que pide por segunda vez su dimisión], un periódico conservador y sobre todo monárquico, ¿crees que no está consensuado con Casa Real?

¿Lo de que Mazón cae lo dice porque sabe algo que los demás no?

Es más un deseo que una certeza, pero no sé por qué, con ese editorial, y con la información del parking, han cambiado cosas. Hoy está en todas las televisiones, y hasta los contertulios más de derechas lo dicen. Creo que Feijóo necesita quitárselo de encima. Está claro que no le puede cesar, pero hay muchas maneras de dejarlo caer.

¿Han hablado con él persona?

¿Con Mazón? No. El que necesita hacerse esa foto ahora es él. Nosotros lo intentamos al principio. De las dos presidentas y un presidente de las asociaciones mayoritarias, a mí es la única a la que no ha llamado. No se ha atrevido a llamarme. Y los otros dos, afortunadamente, no han perdido a nadie. Somos unas víctimas incómodas, no porque seamos de derechas o de izquierdas, aunque él intenta atribuirlo a eso. Hemos ido a Bruselas y nos ha recibido la mujer más importante de Europa, también la presidenta del Parlamento Europeo, nos han recibido todos los grupos de Europa, salvo la extrema derecha, que no ha querido. Nos ha recibido el presidente del Gobierno sin haberlo pedido nosotros –aunque Mazón diga que sí–. Me he reunido dos veces con Esteban González Pons. Yo no tengo ningún problema con el PP, hablo en nombre de una asociación y aquí no pedimos carnés.

¿Hay gente del PP que se haya acercado a ustedes para desligarse de la posición de Mazón?

Jamás. Y eso que yo estuve el 22 de septiembre en Les Corts en el debate de política general. Nos levantamos dos veces porque aparte de la cantidad de mentiras que dijo Mazón, fue un insulto decir que él se reunía con todas las víctimas, incluso con las que nosotros estábamos amedrentando [en referencia a SOS Desaparecidos]. Nosotros no amedrentamos, somos gente pacífica, pero decimos las cosas como son. Esa es una asociación de desaparecidos que surgió en 2010, con sede social en Madrid, y que sepamos en 2010 no hubo ninguna dana en Madrid. Y que lo único que hace es prestar un abogado y una procuradora, y punto. No es un interlocutor válido.

Más allá de Mazón, ¿cómo ha sido el trato de las Administraciones a las familias que perdieron a alguien?

La Generalitat no ha respondido ante nada, ha estado ausente en todo momento porque Mazón es el cap del Consell. Si él no mueve ficha, nadie va a contradecirle. Las ayudas no han tenido peritación acorde a las pérdidas. En esta casa, lo que ves [se ha hecho gracias a] las donaciones. Nos han dado 6.000 euros por todo, y 2.000 euros por los coches. Y por los fallecidos no ha habido ningún reconocimiento, por eso nosotros decimos que no ha habido reconocimiento de las víctimas. No porque queramos dinero, sino porque cuando no reparas el daño, no lo estás reconociendo. Para ellos fue más cómodo dar abonos de transporte o un bono turístico.

¿Y ha habido un apoyo psicológico?

La Generalitat puso a bombo y platillo unos psicólogos –cuando aún no habíamos encontrado a nuestros familiares o seguían en la autopsia– y los quitó en silencio. Tuvimos que impulsarlo [esta asistencia] las tres asociaciones mayoritarias y pedir ayuda a la Delegación del Gobierno, porque no podíamos depender de la Seguridad Social, que históricamente ha estado totalmente colapsada, y más después de la de la covid. Ni podíamos vivir de un sistema de voluntarios, que tienen su derecho a ganarse la vida. Hablando con el Ministerio de Sanidad creamos las Usmes –Unidades de Salud Mental de Emergencias– y, como Sanidad no tiene competencias, se hizo a través de la Fundación Manantial. El servicio en principio estará 14 meses con personal formado expresamente para esta situación.

La Generalitat puso a bombo y platillo unos psicólogos –cuando aún no habíamos encontrado a nuestros familiares o seguían en la autopsia– y los quitó en silencio.

¿Cómo asumen el hecho de que esto puede volver a pasar? Hace tres semanas hubo otro aviso rojo por lluvias.

Bueno, el Barranco del Poyo se ha salido al menos cinco veces, que yo recuerde, por eso no le dimos una importancia excesiva. Esta casa, por ejemplo, está subida dos escalones porque mi padre estaba cansado de que el agua le entrase en las barrancadas. Pero ese día fue algo inédito. Hay una canción de Raimon que dice Al meu país la pluja no sap ploure [En mi país la lluvia no sabe llover]. Se supone que la dana de 2024 no debería volver a ocurrir en los próximos 2.000 años, pero bueno, por pasar, puede volver a pasar el mes que viene.