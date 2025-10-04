MINUTO A MINUTO
Albares insiste en que Hamás no es un "socio para la paz" y cree que el futuro de Palestina debe de ser sin Hamás
Siga en directo la actualidad del sábado 4 de octubre
14:26 h
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado este sábado la "falta de personalidad y rumbo" de un Partido Popular "perdido, corriendo todo el día detrás del último disparate de Vox", ya sea el aborto, la inmigración o la guerra cultural contra el feminismo.
Durante su participación, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el primer encuentro del ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', Zapatero ha mostrado su preocupación por "la ligereza" del Ayuntamiento de Madrid ante "un tema tan sensible, tan importante, como la interrupción voluntaria del embarazo".
"La moción que ha votado y que ha aprobado el PP habría que llevarla al Parlamento Europeo y enseñárselo a todo el centro de derecha, europeo y mundial", ha apuntado tras remarcar que "el PP en la ciudad de Madrid ha dicho que el aborto es un negocio del feminismo; y que hay que dar información de ese síndrome que ha negado toda la ciencia".
14:24 h
La portavoz de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado las políticas migratorias "cobardes" del Gobierno y ha defendido "la deportación inmediata de aquellos que vienen a delinquir" en una intervención en la calle en Bilbao entre gritos de "fascistas fuera" pronunciados por un grupo de personas.
Pérez Moñino, acompañada por la representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, entre otros, ha convocado a los medios de comunicación en el barrio de San Francisco de Bilbao, que cuenta con una población inmigrante notable, donde ha realizado declaraciones mientras un grupo de jóvenes en las cercanías gritaban en euskera y castellano "fuera fascistas".
Tras ello, los representantes de Vox han abandonado el lugar entre gritos y reproches de los concentrados y en presencia de numerosos agentes de la Ertzaintza en el lugar.
13:31 h
La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha reunido este sábado en Navalmoral de la Mata a numerosos ciudadanos y más de ochenta entidades para la firma de la 'Alianza por Almaraz', un manifiesto conjunto que reclama la continuidad de la central nuclear más allá de 2027.
En la inauguración de la jornada, que ha contado con la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, ha calificado de "injusto que, mientras se destinan grandes subvenciones a otras industrias, se ahogue fiscalmente a la central".
Sánchez ha alertado de que la consecuencia será "más dependencia energética, menos actividad económica y la despoblación, poco a poco, de los pueblos".
Durante su intervención, ha apelado a la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, "a que adopte la posición que le corresponde y siente a todos los concernidos para dar continuidad a la central".
12:36 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este sábado que los españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que se encuentran retenidos en Israel son en torno a 50 y ha garantizado que su departamento trabaja para que regresen "cuanto antes" a España, pero no ha ofrecido una fecha concreta.
Ayer viernes el cónsul español en Tel Aviv acudió a la prisión de Saharonim (sur de Israel), donde están retenidos, y pudo contactar con un primer grupo, pero no con todos.
El sábado no hay visitas consulares, pero mañana a primera hora volverá y, ha subrayado Albares, regresará cada día hasta que no se haya entrevistado con todos los españoles y hasta que estos no sean liberados y estén de regreso a España"flotilla
12:18 h
El gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado al ejército israelí que “detenga la operación para conquistar Gaza”, según ha informado Army Radio -una cadena de radio financiada por el Estado y operada por el ejército de Israel-.
El corresponsal militar de la Radio del Ejército, Doron Kadosh, afirma que "los líderes políticos” de Israel han dado instrucciones a los militares para que reduzcan la actividad “al mínimo” y sólo lleven a cabo "acciones defensivas” en Gaza.
“En la práctica, esto significa que la operación para tomar la ciudad de Gaza se ha detenido y, por el momento, se ha suspendido”, señala en una publicación en X.
12:16 h
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado positivo sobre que Hamás haya aceptado el plan de paz de Trump, aunque ha reiterado que el futuro Estado palestino tendrá que ser sin la presencia de esta milicia islamista: "Tiene que ser así, ellos no creen en la solución de dos Estados".
Durante una entrevista en el canal 24 horas, el ministro ha remarcado que Hamás "solo cree en la violencia, no es un socio para la paz, un Hamás que no tenga baza en la futura gobernanza de Palestina es absolutamente necesario".