Albares insiste en que Hamás no es un "socio para la paz" y cree que el futuro de Palestina debe de ser sin Hamás

14:26 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado este sábado la "falta de personalidad y rumbo" de un Partido Popular "perdido, corriendo todo el día detrás del último disparate de Vox", ya sea el aborto, la inmigración o la guerra cultural contra el feminismo.

Durante su participación, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el primer encuentro del ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', Zapatero ha mostrado su preocupación por "la ligereza" del Ayuntamiento de Madrid ante "un tema tan sensible, tan importante, como la interrupción voluntaria del embarazo".

"La moción que ha votado y que ha aprobado el PP habría que llevarla al Parlamento Europeo y enseñárselo a todo el centro de derecha, europeo y mundial", ha apuntado tras remarcar que "el PP en la ciudad de Madrid ha dicho que el aborto es un negocio del feminismo; y que hay que dar información de ese síndrome que ha negado toda la ciencia".