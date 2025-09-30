La UME se despliega en Ibiza tras una tromba de agua de 250 litros por metro cuadrado

Una tromba de agua de casi récord ha golpeado este martes las islas de Ibiza y Formentera, dejando precipitaciones de más de 300 l/m2 en la ciudad de Ibiza, donde se han registrado decenas de llamadas a urgencias y los bomberos han tenido que realizar rescates en bajos y ascensores. Formentera también ha sufrido lluvias de más de 100 l/m², mientras que en Mallorca ha llovido de forma moderada en el sur de la isla, con registros de 40 l/m².

El aguacero de Ibiza ha colapsado la capital de la isla y ha dejado más de un centenar de intervenciones de los servicios de emergencia por vecinos que se han quedado atrapados o que requerían de ayuda por la subida del nivel del agua. Según el ayuntamiento, esta mañana han resultado heridas graves dos personas por caídas. Una ha sido una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, ha declarado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Los efectivos han realizado unas 30 intervenciones, mientras que el 112 ha gestionado 78 incidencias vinculadas al temporal. Entre ellas, se ha desalojado una escoleta privada por una inundación. La carretera que lleva al aeropuerto también se ha cortado a primera hora del día y se han producido retrasos en los vuelos a Ibiza. El Consell ha pospuesto hasta las 14.30 la salida de los niños de los colegios para evitar que los padres quedasen atrapados de camino a los centros, y el término de las clases se ha realizado de manera escalonada.

Miquel Salamanca, del equipo de El Tiempo de la televisión pública balear IB3, ha publicado en X que la tormenta ha dejado cantidades de agua de casi récord en Ibiza. "Los 232 milímetros caídos hoy en Ibiza son el registro más importante recogido en la isla desde el 15 de noviembre de 1985 (entonces cayeron 281 en Santa Eulària)", ha escrito. A lo largo de la tarde el contador de precipitación ha seguido creciendo y a las 19.00 horas alcanzaba ya los 302 l/m².

No és habitual superar els 200mm a Eivissa. Fins avui només havia passat en dues ocasions des de que hi ha registre (anys 40 del segle XX). Setembre de 1977, una inundació molt superior a la d'avui (3 morts) i novembre de 1985. https://t.co/SqsGG7BPsr — Miquel Salamanca (@MiquelSalamanca) September 30, 2025

Tras recibir una llamada de socorro del Govern balear, la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa se ha activado de forma permanente en Ibiza, donde acudirán refuerzos desde Mallorca y Valencia. Además de las unidades que están de forma permanente en la isla, está previsto que acuda un primer contingente desde Bétera (Valencia) en helicóptero para que colabore con los medios ya desplegados en Ibiza y que salga otro desde Dènia (Alicante) a partir de las 17.00 horas para llevar material pesado, fundamentalmente para labores de achique.

Pablo Gárriz, director general d'Emergéncies del Govern, ha explicado que a las 17.30 horas ha llegado el primer apoyo de la UME y llegarán otros dos a lo largo de la tarde y de la noche. "No hemos tenido situaciones de riesgo extremo para la población, pero sí hemos detectado algunos bulos que exponen a la gente en riesgo. Pedimos encarecidamente que se sigan los canales oficiales", ha añadido.

En un comunicado, el Govern balear ha detallado que también se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, el instituto de naturaleza IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para apoyar a los municipios ibicencos más afectados. El dispositivo se ha activado después de que Protección Civil balear enviase a las 12.00 horas una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.