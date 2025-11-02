Junts avisa al Gobierno y confirma la ruptura: "La legislatura no puede llegar a 2027"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que la legislatura "no puede llegar a 2027" ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene mayoría".

"La semana pasada dijimos que era la hora del cambio. Esto no es un ultimátum. Esto no es un aviso. Esto es una ruptura", ha aseverado en una entrevista publicada en El País.

La vicepresidenta de Junts ha subrayado que es Sánchez quien debe dar explicaciones sobre "qué va a hacer ahora".

"Con Junts se ha roto, no se habla, no se dialoga, se ha acabado y no vamos a negociar. Nosotros nos vamos a cobrar todo lo que hemos negociado, cerrado y firmado antes de la ruptura. Ya no nos vamos a reunir en Suiza. No vamos a abrir espacios nuevos de negociación para blanquear que han incumplido todo", ha expresado.

Preguntada sobre por qué han decidido "romper" ahora, Nogueras ha recordado que el último punto del acuerdo que firmaron era que la estabilidad de la legislatura iría en función del cumplimiento de los acuerdos.

Aunque ha puesto en valor que el PSOE se haya sentado en una mesa de negociación con representantes políticos del independentismo catalán, Nogueras ha incidido en que se confunde negociar con "hacer la lista de la compra".

"A nosotros no nos hace falta poner la lista de la compra porque el acuerdo dice que queremos el súper entero. No renunciamos a la unilateralidad, cosa que se nos ha pedido, y hemos escrito que no lo vamos a hacer", ha sentenciado.

Estas declaraciones de la portavoz de Junts, se producen después de que la militancia del partido catalán apoyase con el 86,98 % de los votos la ruptura del acuerdo de investidura.

Junts se enfrenta en estos momentos a una realidad compleja, marcada principalmente por la irrupción con fuerza en las encuestas de Aliança Catalana, que está atrayendo a parte del electorado posconvergente. Además, se encuentran en un terreno absolutamente contradictorio porque con su ruptura hacen tambalear la legislatura, pero, a la vez, rechazan cualquier tipo de moción de censura que suponga desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa y se niegan a ir de la mano en bloque con el Partido Popular y con Vox.