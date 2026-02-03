El Gobierno divide en dos su decreto del escudo social para salvar las pensiones

Ya hay solución en el Palacio de La Moncloa. El Gobierno opta por dividir sus medidas de escudo social en dos decretos para esquivar el rechazo de la oposición. Según información adelantada por RTVE y según confirman fuentes de Moncloa a infoLibre, el Ejecutivo pondrá sobre la mesa del Consejo de Ministros este martes dos decretos distintos para poder sacar la revalorización de las pensiones y el grueso de las medidas sociales.

Lo hace así después de que la semana pasada Junts se uniera al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social, en el que figuraba la subida de las pensiones. Aquel primer decreto ómnibus había sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, con la previsión de llevarlo a debate parlamentario en enero y lograr su aprobación.

Sin embargo, Junts, PP y Vox tumbaron el 27 de enero el texto, que contenía medidas de gran calado social como la subida de las pensiones (de un 2,7% de manera general), la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos para esos hogares, ayudas para afectados por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos forestales e incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos.

El Gobierno ha estado negociando durante las últimas horas para buscar una fórmula que permita que estas medidas pasen finalmente la convalidación de la Cámara Baja en los próximos días. El Partido Popular y Junts aseveraron que estaban dispuestos a apoyar la revalorización de las pensiones en un solo decreto, a la misma vez que el PNV se mostró a favor de no llevar sólo un decreto ómnibus. Pero desde la izquierda se ha presionado al Ejecutivo para no perder por el camino las medidas sociales.

El PNV ha anunciado este mañana que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para que se amplíe el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

En qué consiste el pacto con el PNV

Según ha informado el PNV, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno "incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler". "De esta forma, se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos". añaden los nacionalistas.

El PNV defiende que "ha peleado para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre hasta lograr que el Gobierno español los diferencie y evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos o ciudadanas vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado".

Posición de Sumar

Sumar era más reticente que los socialistas a separar los decretos, pero este lunes el socio minoritario de coalición ya se mostró dispuesto a ello siempre que se apruebe todo al mismo tiempo y haya garantías de que habrá votos suficientes para que se mantenga la prórroga de la suspensión de los desahucios, informa EFE.

Al respecto, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recordó el lunes que hace un año se llegó a un acuerdo con Junts para mejorar el sistema de avales públicos a los pequeños propietarios, y dijo que tienden la mano la formación de Carles Puigdemont para hacer algún ajuste y volver a contar con sus votos sin poner en cuestión la protección de las familias.

En relación con este asunto, el PNV ha hecho público este martes un comunicado en el que asegura que ha logrado que el Gobierno amplíe el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.

De esta forma quedan exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

Pensiones, autónomos y vehículos eléctricos

El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7%; de las mínimas, en un 7%, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4%, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire.

El Gobierno quiere que el coste político del ‘no’ a las pensiones lo pague el PP y evita el choque con Junts Ver más

También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos.

Además se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta.

Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras.