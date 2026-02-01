Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo en un acto electoral en Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", según recoge EFE.

"Les digo a los jubilados que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, sea o no con el PP, como hemos hecho estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", ha dicho el líder del PSOE en un mitin celebrado en Teruel dentro de la campaña electoral para las elecciones de Aragón, en el que ha acompañado a la candidata socialista, Pilar Alegría.

El secretario general del PSOE ha advertido que votar al PP es "meter a Vox en el Gobierno de Aragón".

Se ha referido también al revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se rechazó la convalidación del decreto que, entre otras medidas, autorizaba la subida de las pensiones.

Ha señalado que el PP ha dicho que no a revalorizar las presiones porque en el mismo real decreto estaban incluidas otras medidas, y se ha preguntado: "¿Qué problema tienen con el ingreso mínimo vital? ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo de ayudas a los ayuntamientos afectados aún por la dana de Valencia?"

"Ahora, eso sí, cuando les dicen que hay que apostar por un aumento del 5 % del producto interior bruto para gasto en defensa bien que dicen que sí", ha añadido.

También ha recordado que su antecesor en el cargo, el popular Mariano Rajoy, solo actualizó las pensiones cuando el IPC estaba al 0,25%.

Sánchez ha reivindicado las medidas sociales y los avances en derechos aprobados por su Gobierno y ha reprochado al PP que mientras su Ejecutivo transfería 300.000 millones de euros durante estos últimos siete años a las autonomías, allí donde gobierna el PP "han privatizado, han recortado, no han fortalecido el estado del bienestar".

"Sencilla y llanamente, no creen en el ascensor social porque nunca lo han necesitado", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, ha reivindicado los buenos datos económicos del país, que vive, ha dicho, "uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años" con la generación de 605.000 nuevos puestos de trabajo en 2025.

La tasa de desempleo ha bajado por primera vez desde hace diecisiete años del 10%, ha recordado, antes de precisar que en los últimos cuarenta y cinco años solo en tres ejercicios se alcanzó ese logro.

"La última vez que la tuvimos gobernaba también el Partido Socialista y ganamos la Eurocopa. Este año estamos otra vez por debajo y a las puertas del mundial. Ahí lo dejo", ha bromeado.

Luego ha defendido la necesidad de intervenir el mercado del alquiler para declarar zonas tensionadas "en aquellos barrios, en aquellas ciudades donde lo que está ocurriendo es que está aumentando el precio del alquiler o el precio de la compra de la vivienda como consecuencia del aumento del turismo".

Finalmente, ha reivindicado un Gobierno en Aragón que colabore con el Gobierno de España para frenar al PP y Vox, "que son lo mismo".

Y ha puesto de ejemplo cómo, a consecuencia de la presión ejercida por Vox, ahora el PP se opone a la regularización de inmigrantes, cuando el expresidente José María Aznar aprobó una similar a la puesta en marcha ahora por su Gobierno.