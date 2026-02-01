Moncloa exige al PP una "condena" tras saber que la mujer que insultó a Sánchez es concejala popular

A falta de una semana para los comicios autonómicos en Aragón, Pedro Sánchez visitó Teruel para apoyar en un mitin a Pilar Alegría, la candidata socialista a la presidencia de la comunidad. Justo al comienzo del acto una mujer insultó al presidente del Gobierno llamándolo "hijo de puta".

Esta mujer, Belén Navarro Cañete, es concejala del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca. Tras conocer este hecho, fuentes de Moncloa, a las que ha tenido acceso infoLibre, exigen al PP una "condena, inmediata y sin matices" por el "ataque verbal" de la concejala popular contra Pedro Sánchez.

Estas fuentes remarcan que los insultos "no tienen cabida en democracia" y son "el recurso de quien no tiene nada que ofrecer". Reclaman al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene este acto cuanto antes para que no sea "cómplice de lo ocurrido".