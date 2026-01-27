Otra votación de infarto en el Congreso. El Gobierno logró sacar adelante el decreto que prorroga las ayudas a los transportes públicos gracias al 'sí' final de Junts, pero, en cambio, los de Carles Puigdemont se unieron al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social, en el que figuraba la subida de las pensiones.

Los dos decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y entonces el Ejecutivo entendía que podía contar con los votos suficientes para ratificarlos en la Cámara Baja al contener medidas de mejora para el día a día de todos los ciudadanos.

El decreto del escudo social, que ha decaído este martes, incluía, por ejemplo, la revalorización de las pensiones (con un incremento a nivel general del 2,7%), la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición del corte de suministros básicos para estos hogares, la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos.

Tanto el Partido Popular como Junts exigieron durante el debate al Gobierno que presente un decreto único con la subida de las pensiones para apoyarlo, pero, en cambio, se mostraron en contra de medidas sociales contra los desahucios al entender que se favorece a los okupas.

El Gobierno se enfrentó a una situación similar el año anterior cuando las derechas unieron también sus votos para hacer caer un decreto ómnibus en el que se incluía la subida de las pensiones. Finalmente el Ejecutivo presentó otro texto, sacando algunas medidas, y salió adelante en el Congreso sin que los pensionistas sufrieran un retraso en ese incremento conforme al IPC.

El Ejecutivo no ha especificado qué piensa hacer a partir de este momento, pero fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre remarcan "que van a solucionar los problemas que genera la derecha a los ciudadanos". La coalición podría aprobar un nuevo decreto en los próximos días, aunque también cabe la posibilidad de que lo haga más adelante pero incluya con carácter retroactivo el incremento de la siguiente nómina.

Luz verde a las ayudas para el transporte

En cambio, sí ha salido adelante el decreto de transportes, que recoge la prórroga de las ayudas vigentes el pasado año como en el ámbito de los servicios estatales de autobús la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará este descuento independientemente de que la administración competente decida financiar un 20% adicional o no.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de defender los textos ante la Cámara Baja (Óscar Puente, del que dependía el decreto de transportes se encontraba en La Moncloa dando la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros). El socialista, ante los diputados, defendió que el escudo social "continúa la senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico" y pidió a todos los grupos apoyarlo para "no hacer daño" a los ciudadanos.