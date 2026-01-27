España suma 605.400 empleos en 2025 y el paro baja del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008, según recoge EFE.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93%, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que los datos muestran "un mercado laboral más fuerte, más estable y con empleo de mayor calidad", lo que "sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha destacado en TVE las buenas cifras de afiliación y esa bajada "de los dos dígitos" en materia de desempleo; mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado en RNE que, "por fin, bajamos del 10%" de paro.

Tirón del empleo privado

El empleo durante 2025 aumentó más entre las mujeres (306.200 ocupadas más) que entre los hombres (299.200 más), aunque sigue habiendo 1,5 millones de ocupados (con 12 millones) más que ocupadas (10,5 millones).

Por sectores, el mayor crecimiento se dio principalmente en los servicios (con 369.900 ocupados más), seguido por la industria (112.200), la construcción (79.500) y la agricultura (43.800).

Por su parte, el empleo autónomo sumó 36.800 personas, siendo el asalariado el que aportó la mayor parte, con 569.900 empleados más, de los que 547.500 fueron indefinidos y 22.400 temporales, dejando la tasa de temporalidad en el 15,13%.

Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas y a tiempo parcial en 30.700, dejando la tasa de parcialidad en el 13,75%.

Y por tipo de empleador, el sector privado generó 555.300 ocupados y el público 50.100.

En cuanto al desempleo, se redujo más entre los hombres (con 79.500 parados menos) que entre las mujeres (con 38.800 paradas menos).

La tasa de paro entre las mujeres quedó en el 11,24% y la de hombres en el 8,76%. El desempleo se redujo un 4,56% en el año.

Por sectores, el paro disminuyó en el último año en los servicios, con 43.200 parados menos; y la agricultura, con 4.700 desempleados menos; mientras que subió en industria (4.200 más) y la Construcción (2.600).

Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.