El mercado laboral suma 506.451 afiliados en 2025 con la menor cifra de paro en 18 años

El mercado laboral sumó 506.451 afiliados en 2025 cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 152.048 personas hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007. Informa EFE.

Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en diciembre el empleo avanzó en 19.180 afiliados medios gracias al tirón de la campaña navideña, hasta dejar el total en 21.844.414 ocupados, récord para un cierre de año.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo detalla que solo en diciembre se redujo en 16.291 personas, encadenando así 56 meses de descensos, gracias al recorte del paro en los servicios, lo que deja el total de paro registrado en 2.408.670 personas, que sigue siendo la menor cifra para ese mes desde 2007.

Con este recorte del desempleo, que supera el del año pasado, "son miles de familias las que terminan el año con un poco más de tranquilidad, menos miedo al futuro y más certezas", ha dicho en declaraciones a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por su parte, el avance de la ocupación de 2025 –un buen año para el empleo que dejó en julio su máximo histórico con 21.865.503 afiliados– está ligeramente por encima de la del año pasado cuando se crearon 501.952 empleos pero por debajo de la de 2023, que terminó con 539.740 afiliados más.

"Hemos cerrado un año de empleo récord, hemos creado medio millón de empleos, creciendo un 2,4 % en afiliación, de forma que llevamos cuatro años creando empleo al mismo ritmo y generando 2 millones de empleos desde 2021", ha destacado en declaraciones a los medios la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El empleo femenino sigue en cifras récord

Al detalle de la evolución del empleo, Inclusión destaca que en diciembre se superaron los 10,35 millones de mujeres afiliadas de media, el nivel más elevado de la serie, representando ya el 47,4 % del total.

También subraya la buena evolución del empleo de los extranjeros, ya que en diciembre los afiliados procedentes de otros países representaron el 14,1% del total marcando récord con casi 3,1 millones de trabajadores en la serie original.

Por sectores, el régimen general ganó 467.581 afiliados respecto al año pasado con especial intensidad en transporte y almacenamiento, agricultura, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y suministro de agua.

En cuanto a los autónomos terminaron el año con 3.425.767 trabajadores, tras sumar 39.002 en el último año, una cifra que es sin embargo menor a la de 2024, cuando sumaron 42.396 personas al RETA.

Los servicios lideran el recorte del paro

En cuanto al desempleo, Trabajo destaca el descenso experimentado entre las personas que procedían del sector servicios, con 94.634 parados menos, seguido muy de lejos por construcción, el colectivo sin empleo anterior, industria o agricultura.

Por sexo, el paro femenino ha caído en un año en 87.563 mujeres, hasta 1.443.999, la cifra más baja desde 2007, y el masculino ha bajado en 64.485 hasta 964.671 hombres.

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años también ha bajado hasta registrar su mínima en la serie con 176.852 personas.

En cuanto a los contratos, en el año se firmaron 15.645.243 acuerdos laborales, lo que supone 225.139 contratos más que el año anterior.

Del total de contratos, 6.443.446 fueron indefinidos, lo que supone un descenso de 38.546, en tanto que el resto, 9.201.797, fueron temporales, 263.685 más que en 2024.