El empleo cae en noviembre en 14.358 afiliados mientras el paro baja en 18.805 personas

El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas, según informa EFE.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un noviembre.

En cuanto al paro, el descenso de noviembre, similar al del año pasado, deja el total personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En el último año la afiliación suma 522.771 ocupados de media (2,5 % más), mientras que el paro se ha reducido en 161.057 personas (6,23 % menos).

La hostelería se desploma pero suben comercio y educación

En el detalle de la evolución del empleo, por sectores el mayor descenso fue para la hostelería con 116.662 afiliados menos, mientras que los mayores incrementos fueron para comercio, 23.905 afiliados más, y educación, con una subida de 29.483.

Entre los hombres, el empleo se moderó en 5.005 afiliados, hasta 11,5 millones, y entre las mujeres, en 9.354 con un total de 10,33 millones de afiliadas.

Entre los autónomos, subió ligeramente el empleo en 2.045 hasta los 3.424.479.

La Seguridad Social también destaca que la cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados representando el 14,1% del total.

"El empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Elma Saiz. "Y lo hace de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son Información y Comunicación y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas", añade.

El paro se reduce en todos los sectores

Por su parte, el paro se redujo en todos los sectores económicos, con mayor fuerza en los servicios (13.013 personas menos), seguido por la industria (1.552 menos), la agricultura (1.332 menos) y la construcción (881 menos), así como entre el colectivo sin empleo anterior (2.027 menos).

El paro cae entre las mujeres tres veces más que entre los hombres, con 14.370 desempleadas menos, y aunque sigue habiendo 1,47 millones de paradas, está en datos de 2008.

Mientras, en noviembre se registraron 4.435 desempleados varones menos, hasta un total de 958.866 personas.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en 5.476 personas, hasta los 188.322, la menor cifra para ese mes de la serie histórica.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, de los que 534.997 fueron de carácter indefinido (41,27% del total) y el resto, temporales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "donde antes había precariedad hoy hay esperanza" y ha destacado "la transformación profunda que está experimentado España impulsada a la reforma laboral".

"Ahora toca repartir los beneficios de una economía que funciona, que va bien", ha dicho, al tiempo que ha apuntado a que seguirá subiendo el salario mínimo, aprobará el registro horario, ampliará los permisos por duelo y actualizará la ley de prevención de riesgos laborales.

El paro bajó en once comunidades autónomas, más en Andalucía, Madrid y Cataluña

El paro descendió el pasado mes de noviembre en 11 comunidades autónomas, más en Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119), mientras que subió en las otras seis restantes, especialmente en Baleares (2.534) y Castilla y León (1.035).

Según los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en el citado mes en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).

Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas, un 6,23 por ciento, de forma que el paro registrado, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, se sitúa en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En términos absolutos, el paro bajó más en Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque también lo hizo en la Comunidad Valenciana (2.641), Galicia (1.814), País Vasco (1.123), Canarias (1.030), Extremadura (807), Murcia (782), Castilla La Mancha (349) y Aragón (57). También bajo en la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente en 374 personas.

Por contra, subió, además de en Baleares y Castilla y León, en Navarra (253), Asturias (107), Cantabria (88) y La Rioja (6), al igual que en la ciudad autónoma de Melilla, donde el desempleo aumentó en 105 personas.