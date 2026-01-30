Zaragoza no es Mérida: Azcón tira de Ayuso y busca el voto con un modelo contrario al de Guardiola

La campaña en Aragón está demostrando que Jorge Azcón no quiere cometer los mismos errores que su homóloga extremeña, María Guardiola. Él no sueña con una mayoría absoluta que ninguna encuesta da. Tampoco la dirección nacional la espera y ni siquiera se atreve a hacer pronósticos concretos, más allá de dar la victoria del PP por segura. El resultado, en cambio, sí que creen que se repetirá: volver a depender de la ultraderecha para gobernar.

Lo que quiere Azcón es tener protagonismo a nivel nacional, por lo que ha optado por una estrategia opuesta a la de Guardiola. Mientras la extremeña se decantó por un perfil bajo con menor exposición por miedo a cometer errores y rehuyó los medios, el aragonés ha tratado de nacionalizar la campaña con un estilo más confrontativo. Mientras ella no quería que nadie de Génova "interfiriera" en la campaña, él recurre a sus compañeros de partido.

Es más, Azcón está echando mano de perfiles 'duros' para combatir el discurso de Santiago Abascal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo el pasado fin de semana en Aragón, donde participó en distintos eventos al hilo del inicio de campaña. El sábado acudió a un encuentro con jóvenes junto al presidente aragonés en una discoteca de Zaragoza. Por la tarde se trasladó a Huesca, pero sin el presidente, y allí paseó por las calles de la ciudad con representantes del PP oscense.

El domingo ya fue cuando participó en un mitin junto a Azcón en Zaragoza. Fue el primer gran acto electoral del candidato del PP y tuvo un tono más en clave nacional que autonómica. "Estas elecciones votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez", dijo, en la misma línea que defiende Génova. "Lo que sucede en Aragón es cosa de los madrileños, como lo que sucede en Galicia o Madrid es cosa de los aragoneses. Porque somos regiones, regiones hermanas", señaló ante Ayuso tras criticar los "privilegios para los nacionalistas". Un discurso que cala muy bien en Aragón por la percepción del desequilibrio territorial y por los recelos históricos, que se remontan a la Corona de Aragón.

Además de Ayuso, Azcón contará con otros perfiles del llamado sector duro con los que busca frenar el avance de la extrema derecha, que podría pasar de los siete diputados actuales hasta los 12 o 13, según los sondeos. Está prevista la presencia de miembros de la dirección nacional como la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. También es previsible que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelque junto a su candidato. Este miércoles ambos protagonizaron un acto conjunto y el próximo 5 de febrero coincidirán en el gran mitin de la campaña.

Una convocatoria electoral con riesgos

A esto se le añade que Azcón quiere utilizar la política nacional como elemento de confrontación contra la candidata socialista, Pilar Alegría. Ha cogido por bandera su rechazo al nuevo sistema de financiación autonómica y fue el anfitrión en Zaragoza hace dos semanas de un encuentro de todos los líderes del PP, bajo el paraguas de Alberto Núñez Feijóo, para denunciar un trato de favor a Cataluña, tema que despierta mucha atención en Aragón.

La decisión del presidente aragonés de adelantar las elecciones al 8 de febrero responde a una estrategia consensuada con la dirección nacional del Partido Popular para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero obedece también a los propios intereses políticos de Azcón. Así, no solo ha conseguido forzar la salida de Alegría del Gobierno, sino que ha aumentado su proyección estatal.

El PP ha querido aprovechar su fortaleza a nivel territorial con un carrusel de convocatorias electorales —según el calendario, no deberían haberse celebrado elecciones en Aragón hasta mayo de 2027— para tratar de abrir un cisma en el PSOE. Lo que busca Génova es que las federaciones le obliguen a Sánchez a adelantar él también las generales, como hizo en 2023 tras la debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales.

Con todo, Azcón corre varios riesgos. Entre ellos, agrandar la dependencia de Vox, que está aumentando la presión en Extremadura. Su Ejecutivo rechazó replicar el pacto que el PP sí firmó con Vox para investir al sustituto de Mazón al frente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En ese caso, el barón del PP cedió ante las peticiones de los ultraderechistas en materias como medio ambiente e inmigración, pero el PP de Aragón tachó esas mismas medidas de "inasumibles" e incluso de "ilegales".

Las ambiciones nacionales de Azcón

Azcón ha desarrollado gran parte de la carrera en política municipal, es más, se enfrentó a Alegría en 2019 por la alcaldía de Zaragoza. Pero no quiere que su papel termine ahí. El presidente aragonés lleva tiempo buscando cómo proyectarse a nivel nacional con un perfil "moderado" frente al de otros de sus compañeros. Si Feijóo no acaba cumpliendo su objetivo de llegar a La Moncloa en las próximas generales, se abriría un proceso interno en el que Azcón podría ser considerado para sustituirle, a tenor de sus movimientos.

A favor del popular juega la buena imagen que se ha labrado dentro del PP y el peso que ya tiene, según admiten en privado fuentes del partido. Así se desprende de una encuesta del pasado diciembre de 40dB., que colocaba a Azcón como el líder mejor valorado del PP, con un 52,2%, por encima de figuras como Feijóo, la madrileña Ayuso, o el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sin embargo, su nivel de conocimiento es el más bajo de todos los barones populares: solo el 24,5% de los encuestados sabe quién es.

Uno de los éxitos del conservador se explica en su gasto en publicidad institucional. En estos dos años y medio al frente del Gobierno de Aragón, ha aumentado la cantidad de recursos económicos que distribuye entre los medios de comunicación regionales y nacionales de manera considerable. El desembolso ha sido un 40% mayor el año pasado respecto al ejercicio previo.

El presidente aragonés también se ha enfocado mucho en captar proyectos milmillonarios privados como los centros de datos, actualmente en auge en la comunidad autónoma. Según Azcón, atraerán 75.000 millones de euros a la región. Sin embargo, al mismo tiempo han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Con todo, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la región.