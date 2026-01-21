Guardiola responde a Vox que está "en su mano" entrar en el gobierno de Extremadura

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado al líder de Vox, Santiago Abascal, que "está en su mano entrar en el gobierno" y que, de hecho, a principios de enero ella misma manifestó la voluntad de que esta formación volviera a la Junta, informa EFE.

La presidenta del PP extremeño se ha expresado así en su perfil en una red social después de que esta mañana Abascal, en su intervención en Madrid Foro Empresarial, haya reiterado la voluntad de Vox de entrar en la Junta para cambiar el rumbo de las políticas a la vez que ha lamentado que los populares tengan distintas opiniones según los territorios.

Por su parte, Guardiola ha indicado que no hace falta avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas, en relación a que formen parte del Ejecutivo. "Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", ha apuntado.

El cruce de declaraciones se produce un día después de la sesión de constitución de la Asamblea, donde el PP asumió la Presidencia gracias a la mayoría de los votos populares y facilitó que Vox tuviese una de las tres secretarias, lo que no contentó a estos últimos que aspiraban a la Presidencia.

La elección de este cargo formaba parte de las negociaciones que, según informó el PP en la víspera de la sesión de constitución, Vox había roto de forma unilateral, algo que después esta formación desmintió asegurando que seguían abiertos al diálogo y que lo que habían hecho era expresar su rechazo al "insulto" de la oferta del PP. Los de Abascal alegaron falta de fondos en las Consejerías que asumiría este partido.

Al término de la constitución de la Mesa de la Asamblea, el portavoz de Vox en la Asamblea y líder de la formación en Extremadura, Óscar Fernández Calle, acusó a Guardiola de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y de "conducir a la región hacia una repetición electoral".

La presidenta del PP extremeño, por su parte, pidió a Vox "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, tras no ser posible antes de la constitución de la Asamblea, que baje el "suflé" y no negocie "como si hubiera ganado las elecciones" al pretender que se cumpla la totalidad de su programa, además de tener puestos en el Ejecutivo y Legislativo.