La plataforma 'Parar La Guerra' llama a una gran movilización el próximo 14 de marzo

La plataforma Parar La Guerra ha convocado para este sábado 14 de marzo concentraciones en más de 150 ciudades de toda España para exigir el fin de la guerra en Oriente Medio y del genocidio en Gaza. Bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza", los promotores llaman a una nueva movilización “masiva” de la ciudadanía y de todos los sectores sociales para defender el derecho internacional y una paz “justa y duradera”.

El manifiesto, firmado por más de 1.500 personas, 200 personalidades de la cultura y 143 organizaciones condena el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán así como el régimen de los ayatolás pero recuerda que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro y nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

La jornada de protesta convocada para este fin de semana llega después de más de dos años de trabajo en los que la plataforma ha publicado ocho manifiestos y ha impulsado siete movilizaciones, con más de 15.000 apoyos en 35 países, siempre contando con centenares de profesionales de la cultura, organizaciones sociales y sindicales como Manuela Carmena, FETICO, COGAM, Uruguayos en Madrid, Alba Flores o Luis Goytisolo, entre otros muchos.

Parar La Guerra convocará a los manifestantes este 14-M a las 12:00 horas en todas las localidades y celebrará un acto central en Madrid en la Plaza de Juan Goytisolo donde se leerá el manifiesto que rechaza expresamente los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sobre territorio palestino e iraní, que define como “una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial”. Al mismo tiempo, se reclama una salida “democrática y justa” para Oriente Medio. El escrito concluye con una llamada "a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional

Desde su constitución en octubre de 2023, Parar La Guerra ha buscado ensanchar el frente social contra la guerra, insistiendo en que la defensa de la paz debe estar “por encima de ideologías o credos” y llamando a la unidad de sindicatos, organizaciones y ciudadanía.