Vox rompe las negociaciones en Extremadura, según el PP

Vox ha comunicado este lunes al PP la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares, según informa EFE.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal hablan de "paralización" de las conversaciones iniciadas con el PP para una nueva investidura de la popular María Guardiola, y no de ruptura, al entender que eso sería definitivo.

Desde el PP apuntan que en el correo electrónico que Vox les ha enviado "no informa de los motivos de la ruptura", que para los populares responde a "una estrategia nacional" de Vox ante la convocatoria de elecciones en otras comunidades autónomas para "poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", es decir, ni con PP ni con PSOE.

Siempre según los populares, las negociaciones entre PP y Vox de cara a la conformación tanto de la Mesa de la Asamblea como del Gobierno regional "iban muy bien" a falta de rematar "flecos" este lunes, un día antes de la sesión plenaria para la constitución de la Cámara legislativa.

Además han asegurado que había ganas de acordar entre ambas formaciones políticas y el PP no se ha negado a que Vox entrara tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo con "un posición importante".

El PP, que mantiene su mano tendida, se ha preguntado si Vox querrá sentarse a dialogar después de la constitución de la Asamblea o si su intención es que los extremeños acudan a unas nuevas elecciones.

Y lamentan que el destino de Extremadura se decidida fuera de la comunidad autónoma, en alusión a la citada estrategia nacional del partido de Abascal.