El busto de Clara Campoamor en Madrid, vandalizado con pintura en la víspera del 8M

El busto en homenaje a la abogada Clara Campoamor, gran impulsora del sufragio femenino en España, ubicado en la plaza de la Guardia de Corps, cerca del Centro Cultural Conde Duque, ha sido atacado con pintura en la víspera del 8M.

Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, "no es solo un ataque al patrimonio: es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por nuestra democracia".

Que ocurra a las puertas del 8M es "un recordatorio de que nada de lo conseguido está garantizado. El feminismo ha abierto caminos de libertad que debemos proteger cada día. Por eso mañana es más importante que nunca llenar las calles de Madrid y de toda España de morado", continúa Maroto en la red social X.

"Frente al odio y la intolerancia, más igualdad, más memoria y más feminismo", concluye la portavoz municipal socialista.