Purga en la Policía de Londres contra "la misoginia, la homofobia y el racismo institucionalizados”

Ni Sherlock Holmes ni el doctor Watson, que siempre se adelantan a los agentes de la Met (Policía Metropolitana de Londres), podrían sospechar de la misoginia, el racismo y la homofobia que ejercen los bobbies —apodo que reciben los agentes de ese cuerpo—. En el quinto aniversario del secuestro, violación y asesinato de Sara Everard a manos del policía Wayne Couzens, perpetrado el 3 de marzo de 2021, Sir Mark Rowley, jefe de la Met, ha hecho públicas las cifras de la purga que se está llevando a cabo en la institución.

“Unos 1.500 agentes han sido expulsados desde 2022 por comportamiento indebido; muchos de ellos por conducta inapropiada contra las mujeres”, ha explicado Rowley a la BBC. La Met cuenta con unos 42.000 empleados (30.000 policías, personal administrativo, especializados, cargos, etc.). En 2025, 28 agentes fueron expulsados por comportamiento indebido de carácter sexual y violencia contra mujeres; otros 39 dimitieron o se jubilaron por los mismos motivos.

El jefe policial cree que “algunos casos macabros de policías contra mujeres nos han llevado adonde estamos; por eso, tardaremos en recuperar la confianza de las mujeres, pero, por ahora, denuncian más que antes y aumenta también el número de mujeres incorporadas a la institución, lo cual es positivo”. Wayne Couzens, que se encuentra en prisión, no es el único que se hizo policía sin que se comprobaran sus antecedentes penales: David Carrick fue condenado por ochenta agresiones sexuales, incluidas 24 violaciones, antes y después de llevar el uniforme policial.

El asesinato de Sara Everard, secuestrada en un parque de Londres, provocó una investigación sobre el funcionamiento de la Met dirigida por la investigadora independiente Louise Casey que concluyó en un informe, publicado en 2023, en el que se constataba “la institucionalización del racismo, la misoginia y la homofobia”. En el informe se citan casos como el de una violación cuyo juicio fue cancelado porque se había estropeado el congelador en el que se guardaban pruebas para el juicio. El informe presenta, además, un programa de medidas para resolver la discriminación por raza, género u orientación sexual en la Policía de Londres.

La misma Louise Casey ha dicho estos días a la BBC que desde que se publicó su informe, “se han hecho avances, pero no suficientes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia machista; como país no nos tomamos en serio este tipo de violencia”. Las mujeres ocupan el 27% de los puestos de la Met, un porcentaje que va bajando a medida que suben los cargos; un 18% de ellas trabajan en posiciones como inspectores o rangos medios y el 3% llegan a los puestos más altos de la jerarquía policial.

La que mira con lupa las purgas y los cambios en el cuerpo de seguridad es Janet Hills, expresidenta de la Asociación de Policías Negros —National Black Police Association— y jubilada de la Met, quien manifiesta a infoLibre que “la Met se ha reformado desde el informe Casey, que la declaró institucionalmente racista, misógina y homófoba, pero no está claro aún el alcance de los cambios; ahora hay una segunda investigación que tiene que determinar si se aplican las recomendaciones de la primera. De esta segunda investigación veremos si las reformas son genuinas o maquillaje”.

En el centro de las reformas está el mismo Sir Mark Rowley, nombrado tras la ola de indignación que generó el caso de Sara Everard o la existencia de violadores con uniforme de policía. A tenor de Janet Hills, el jefe de la Met tiene aún que demostrar que es un reformista. “Sir Mark ha emprendido reformas internas, pero no acepta las conclusiones del informe Casey que califica la Met de institución racista, misógina y homófoba, con lo cual no reconoce la magnitud del problema o cómo resolverlo. La confianza del público en la Policía ha ido cayendo bajo su mandato hasta el punto más bajo en 2025; veremos en esta fase de aplicación de reformas recomendadas si va en serio o es un lavado de cara”, comenta Janet Hills.

La expresidenta de la Asociación de Policías Negros tiene su propia hoja de ruta contra la discriminación en la Met: “Se requiere una reformulación sobre a quién se recluta, cómo se gestionan los comportamientos indebidos o cómo se relacionan los agentes con el público. No es casual que las mujeres o los negros sean quienes menos confíen en los policías: urge ganar la confianza de estos sectores”, alerta Janet, mujer de raza negra y miembro de la Met durante 35 años.

Las organizaciones de mujeres mantienen los ojos abiertos ante el alcance de las purgas y de los cambios anunciados en la Met. El Gobierno ha encargado las dos investigaciones citadas: la de Louise Casey, que habló en 2023 de una “discriminación institucionalizada” en la Met y recomendó un programa de reformas, y la más reciente, dirigida por Gillian Fairfield, que deberá comprobar la aplicación de aquellas pautas marcadas en esa evaluación previa.

Desde organizaciones como Women’s Aid (Ayuda a las mujeres), su directora, Farah Nazeer, dice a infoLibre que “hemos visto investigaciones, libros verdes, blancos y rojos, pero lo que necesitamos ahora es acción, y lo más importante para la Policía es que trabajen con especialistas como nuestra organización y que oigan y se relacionen con las supervivientes de la violencia contra mujeres y niñas”. En otra de las asociaciones, Refuge (Refugio), Ellie Butt recuerda que “respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, los cambios en la Policía deben tener en cuenta que a menudo el maltratador está en casa”.