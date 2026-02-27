Un comisario de la Policía, investigado por acoso sexual y lesiones a una subalterna

"¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". "Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer". "¿Tan gilipollas eres?. "Que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones". Estas son solo algunas de las amenazas que una subinspectora de Policía tuvo que soportar por parte de su superior y por las que ahora ha solicitado al juez que procese al comisario Emilio de la Calle. La mujer denuncia que fue acosada y hostigada durante meses, cuando ambos trabajaban en la Embajada de España en la India, donde denuncia que llegó a darle un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento y que la llegó a amenazar y a lesionar, según informa EFE.

La querella relata que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Cuando el denunciado es quien debe proteger: el caso que erosiona la confianza de las víctimas en el sistema Ver más

Denuncia que su superior la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y la llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono". Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.

El comisario, cesado desde hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de la citada Embajada, está investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad. Hace unas semanas, el juez a cargo de la causa, Francisco de Jorge, encargó a la Policía Científica, a petición de la Fiscalía, un informe "técnico-pericial" para determinar si estas grabaciones" han sido manipuladas, cortadas o editadas".

Por su parte, tras el interrogatorio de varios testigos en los últimos meses, la querellante ya ha solicitado al magistrado que proponga juzgar al comisario, según un escrito al que ha tenido acceso EFE este viernes. Consideran los abogados de la subinspectora, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que se han "acreditado indiciariamente los hechos delictivos" y que la causa debe emprender camino a juicio, sin perjuicio de las comisiones rogatorias que han sido acordadas y que "deberán seguir en marcha para obtener la información requerida".