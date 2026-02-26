PP, Junts y Vox rechazan de nuevo el escudo social

El Gobierno ha logrado este jueves aprobar la ansiada revalorización de las pensiones y sacar adelante las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, pero PP, Vox y Junts han vuelto a unir sus votos para derogar el escudo social, con la moratoria de los desahucios, y el decreto para topar precios en caso de emergencia.

El decreto del escudo social, que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN), incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

Tope de productos básicos

La negativa de los mismos tres partidos, PP, Vox y Junts, también ha tumbado el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia. Una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

Así lo ha indicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.

Ayudas a las víctimas ferroviarias

En el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) sí se han puesto de acuerdo. Con 349 votos a favor y uno en contra, las ayudas a los familiares de los fallecidos alcanzan los 216.000 euros y suben hasta los 252.000 euros para los heridos con las lesiones más graves.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias y, mientras que los más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La norma establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Subida de las pensiones

Con el apoyo de PP y Junts, pero el rechazo de Vox, el decreto que aseguraba la subida de las pensiones también ha sido aprobado. El decreto ley revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Tras un primer rechazo en enero, las fuerzas de la derecha exigieron al Gobierno que la revalorización de las pensiones fuera sola en un decreto y lo lograron.