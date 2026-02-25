Transparencia total
ACCIDENTES DE TREN

El Congreso dará luz verde este jueves a las ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida

  • Los familiares de los 47 fallecidos recibirán un total de 216.000 euros, y los heridos, según la gravedad de las lesiones, recibirán entre 2.404 y 252.000 euros
  • Óscar Puente no defenderá esta norma en el Congreso, ya que no podrá asistir a la sesión por un "tema personal"
Familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). José Manuel Vidal/AGENCIA EFE

El pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de lesiones más graves.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá esta norma en el Congreso, ya que no podrá asistir a la sesión por un "tema personal", según fuentes del ministerio.

El decreto establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Las solicitudes se podrán tramitar en oficinas de atención de las delegaciones del Gobierno hasta el 4 de mayo y para atenderlas el Gobierno ha consignado 20 millones de euros: 10 millones en ayudas directas y otros 10 millones en anticipos, todas ellas compatibles con otras subvenciones y ayudas concedidas para la misma finalidad.

