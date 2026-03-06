Vox impide la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura en la segunda votación

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha recibido este viernes otro no de Vox para ser investida como jefa del Ejecutivo regional, por lo que se abre un plazo máximo de dos meses para que Extremadura cuente con un nuevo Gobierno antes de la repetición electoral, informa EFE.

El rechazo de Vox en la segunda votación para la investidura de la candidata del PP ha confirmado lo que horas antes ya habían anunciado fuentes populares sobre cuál iba a ser el voto de la formación de Santiago Abascal en el pleno de este viernes, un rechazo al que se han sumado el PSOE y Unidas por Extremadura (UPE).

Tras este nuevo revés, Guardiola ha pedido a Vox "dejar de lado los reproches y culpas, y así se lo voy a pedir también a mi partido", y "cambiarlo por más trabajo y reuniones" para dar cuanto antes estabilidad a Extremadura

En su intervención en el hemiciclo, ha afirmado que no está dispuesta a rendirse e insistirá en el diálogo, y a la oposición les ha dicho que no pedía que votasen a favor de su investidura ni que renunciasen a sus programas, solo que no se posicionara en contra y dejasen gobernar a quien ganó a las elecciones autonómicas.

Guardiola ha indicado que en esta sesión podría haberse dedicado a lamentarse pero ha preferido centrarse "en lo que será y que sea cuanto antes".

Por ello, ha pedido a Vox que "no cierre el camino" porque la factura de esta falta de acuerdo y de gobierno "la pagarán los extremeños, no nuestros partidos"

Para Guardiola, la mejor oposición "no es la que más bloquea, sino la que propone y fiscaliza, con debates rigurosos", pero para ello es necesario contar con un gobierno al que se le puedan pedir explicaciones.

"No se plantea dar un paso al lado"

Una vez celebrada la votación, en declaraciones a los medios, Guardiola ha manifestado que no se plantea "dar un paso al lado" porque sería "traicionar" a toda la gente que ha confiado en ella, y considera que una repetición electoral "no es lo deseable". Por ese motivo, ha anunciado que se podrá en contacto con Vox para cerrar una reunión lo antes posible.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su grupo sigue dispuesto a negociar "medida a medida y propuesta a propuesta", pero ha recalcado que su formación ni "regala" el voto al PP ni los "suma" al PSOE, recordando en este sentido que los populares llegaron a un acuerdo con los socialistas para sacar adelante los presupuestos de 2025.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha instado Guardiola a convocar elecciones para poner fin al "callejón sin salida" en que se encuentra Extremadura, y Unidas por Extremadura a marcharse "con dignidad" convencida de que será sacrificada políticamente.

"El bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted", le ha reprochado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Piedad Álvarez, a Guardiola, a la que ha responsabilizado de la "parálisis" de más de seis meses que va a sufrir Extremadura por su "capricho electoral".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recomendado a Guardiola que abandone el "síndrome de Estocolmo" en el que, a su juicio, está instalada, "porque está secuestrada por aquellos que la quieren humillar públicamente".

Ha opinado que no solo Vox, sino también el propio PP, está ejerciendo "violencia política" contra ella, "ninguneándola" y apartándola de las negociaciones para conformar gobierno.

"En sus manos está señora Guardiola romper con todo, con el yugo de Vox y la estrategia suicida de su partido, o seguir el guión marcado donde usted cada vez se muestra más prescindible y van a acabar finalmente sacrificándola políticamente", ha advertido.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a Vox de "secuestrar" a esta región por una cuestión partidista que "abandona a los extremeños".

"Ustedes son los responsables de este bloqueo", le ha dicho a la oposición, además de afear a Vox que hayan votado lo mismo que "la mafia", en alusión a la bancada socialista.