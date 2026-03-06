Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith y abre expediente a Antelo

El Comité de Garantías de Vox ha acordado la expulsión del partido del diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith y la pérdida de su condición de afiliado y ha abierto un expediente disciplinario al exlíder en Murcia, José Ángel Antelo, según recoge EFE.

En un comunicado, Vox ha informado este viernes de que el Comité de Garantías, el órgano que vela por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones, finalizó ayer el expediente disciplinario sobre Ortega Smith.

Dos semanas después de su apertura, éste órgano ha acordado expulsarle y quitarle la condición de afiliado por una "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir la orden del Comité Ejecutivo Nacional que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

El Comité de Garantías ha incoado además en su reunión de este jueves, a petición de la Secretaría General del partido, un expediente disciplinario a José Ángel Antelo por "los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas" desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia.

Antelo, inhabilitado

Debido a la "especial gravedad de los hechos", ha acordado como medida cautelar suspender de sus derechos como afiliado e inhabilitarle el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este, entre ellos, el de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional.

Fuentes de la dirección nacional de Vox han indicado que Antelo, desde el momento en que tuvo conocimiento de su posible relevo como presidente en Murcia, comenzó una "escalada" de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y "filtraciones interesadas" que buscaban blindar su permanencia en el cargo y dificultar las "legítimas decisiones" de la dirección del partido.

Unas actuaciones que, según las fuentes, rompen con el principio de unidad y lealtad y faltan al deber de confidencialidad, al desvelar comunicaciones privadas con la dirección del partido.

Explican que esta actitud desencadenó la dimisión en bloque de los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia y el posterior cese de Antelo como portavoz en la Asamblea por parte de los ocho diputados restantes de su grupo parlamentario, quienes "han reconocido presiones de Antelo para rebelarse contra el partido".

Añaden que además acusó públicamente a los diputados de haber falsificado su firma electrónica "con la evidente intención de menoscabar su prestigio y ocultar la legítima voluntad de los representantes de Vox".

Sobre este respecto, las fuentes han precisado que los diputados de Vox en Murcia firmaron "de puño y letra" el cese de Antelo como portavoz y emplearon la firma electrónica del grupo parlamentario, de la que es titular el portavoz del grupo, para el registro telemático que exigía la Asamblea.

Un cese que no fue aceptado por la Mesa de la Asamblea de Murcia, por lo que los ocho diputados redactaron un nuevo acta en la que, sin ningún voto en contra, se reafirman en su decisión de expulsar a Antelo del grupo y así lo han vuelto a comunicar en la Asamblea.

Un fundador "digno" se somete a las normas "más que nadie"

Sobre Ortega Smith, sitúan el origen de su expulsión el pasado 16 de febrero, día en el que el secretario general, Ignacio Garriga, comunica al grupo municipal de Madrid el cambio de portavocía acordado por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional, órgano competente en esta decisión.

A partir de ahí, dicen, Ortega Smith inició "una serie de actuaciones dirigidas a desacatar la decisión del órgano superior del partido del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó".

"Ortega, que ha presumido de ser el afiliado número 6, debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie", recalca las fuentes, que advierten de que "Vox no va a tolerar que se falte el respeto a sus afiliados ni al resto de cargos orgánicos e institucionales, legítimamente designados que, de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen asignadas".

Ortega Smith seguirá en el Congreso, de momento

La expulsión del partido del diputado y exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith no supone la expulsión automática del grupo parlamentario de la formación en el Congreso, puesto que la afiliación no constituye un requisito imprescindible para pertenecer a él.

La decisión del Comité de Garantías no tiene ningún efecto en el grupo parlamentario en el Congreso, han precisado las fuentes de Vox a EFE.

Está por ver si el grupo entra en este debate o si Ortega Smith decide dar el paso, bien dejando su acta como diputado o marcharse al grupo mixto. Otras fuentes de Vox han señalado a EFE que su marcha del grupo no sería relevante para la actividad ordinaria del partido en el Congreso.

Da igual, explican, contar con los 33 diputados actuales o con 32, dado que en ningún caso alcanzan la representación mínima ni para plantear recursos ante el Tribunal Constitucional ni para impulsar en solitario mociones de censura.