Trump asegura que el control sobre Venezuela podría durar años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington podría mantener durante años el control político y económico de Venezuela, incluida la gestión y venta de su petróleo. En una entrevista de casi dos horas con The New York Times, Trump sostuvo que el actual gobierno interino venezolano —integrado por antiguos colaboradores de Nicolás Maduro, detenido en una reciente operación estadounidense— está cooperando plenamente con Washington y “dando todo lo que consideramos necesario”.

Trump evitó concretar plazos sobre la duración de la tutela estadounidense, pero dejó claro que no se trata de una intervención breve. “Yo diría que mucho más tiempo”, respondió al ser preguntado si la supervisión se limitaría a meses. El mandatario defendió que Estados Unidos “reconstruirá” Venezuela de forma “muy rentable”, utilizando sus enormes reservas de crudo, una estrategia que, según dijo, permitirá abaratar los precios del petróleo y aportar recursos a un país “desesperadamente necesitado”.

Las declaraciones se produjeron después de que altos cargos de la Administración confirmaran al Congreso que Estados Unidos planea asumir de forma indefinida la comercialización del petróleo venezolano, dentro de un plan en varias fases expuesto por el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras los republicanos han respaldado mayoritariamente la operación, los demócratas han alertado del riesgo de una intervención prolongada sin una base jurídica internacional clara.

El presidente estadounidense eludió explicar por qué ha reconocido como nueva dirigente venezolana a Delcy Rodríguez, en lugar de apoyar a María Corina Machado, figura central de la oposición democrática y reciente premio Nobel de la Paz tras la victoria electoral contra Maduro en 2024. Trump se limitó a señalar que mantiene “comunicación constante” con la actual administración venezolana, aunque no adquirió compromisos sobre la celebración de elecciones libres en el país.

Durante la entrevista, Trump también presumió del éxito de la operación militar que culminó con la captura de Maduro en Caracas, una acción que, según diversas fuentes, causó decenas de muertos. El mandatario sostuvo que el golpe ha servido para disuadir a otros líderes regionales y aseguró que incluso una conversación telefónica posterior con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contribuyó a rebajar la tensión en la zona. Mientras tanto, el futuro político de Venezuela queda supeditado a una intervención estadounidense que la Casa Blanca no descarta prolongar durante años.