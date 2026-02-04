Un Borbón y un joyero de Marbella, detenidos en la mayor trama de narcotráfico

La investigación contra la mayor trama de narcotráfico, si hablamos de cocaína, que se recuerda en los últimos años en España sigue dando pasos hacia adelante. Si primero se interceptaron 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo incautado en la historia del país, y a continuación se detuvo al inspector Óscar Sánchez, de la UDEF, que ocultaba 20 millones de euros en efectivo producto del crimen organizado, la mayor parte en su domicilio, ahora caen nuevas piezas del amplísimo engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama.

Destaca la detención de Francisco de Borbón, pariente lejano del rey de España, hijo del duque de Sevilla y cuyo linaje conecta directamente con las principales casas reales europeas. Su padre era primo, también lejano, de Juan Carlos I y su madre le enlaza con distintas dinastías nobiliarias en Alemania.

Precisamente ese estatus social le servía, según fuentes próximas a la investigación, para pasar inadvertido a la hora de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes de la trama criminal que, en su rama de lavado de dinero, estaba supuestamente dirigida por Ignacio Torán, hombre que, a su vez, contactaba con los jefes del entramado en Dubái —la Udyco sitúa en la cúspide a Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre— y con el citado inspector corrupto.

De forma específica, su nombre salió a la palestra por estar detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda, con sede en Irlanda, sin actividad comercial aparente pero que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían directamente del tráfico de cocaína. Juan Ángel Cervera, otro de los presuntos responsables del blanqueo, también figuraba entre los responsables de la citada empresa.

Por otra parte, en esta misma tanda de detenciones fue arrestado un abogado más relacionado con la organización criminal que, tras comparecer en sede policial y prestar declaración, ha sido puesto en libertad provisional, una mujer de origen colombiano que también formaría parte de la estructura de blanqueo de capitales y, por último, otra figura a la que los investigadores dan una especial relevancia. Se trata de Tirso M.C., conocido por ser el responsable de una de las mayores boutiques dedicadas a la venta de relojes de altísima gama en la ciudad de Marbella.

Los investigadores apuntan a que esta persona participaba activamente en actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la organización objeto de investigación. Ello ha llevado a los agentes a efectuar un registro en sus instalaciones. El arrestado, cuya firma vende relojes valorados en decenas de miles de euros, tiene entre sus clientes a conocidos deportistas, como el futbolista Nico Williams, a los que visita para entregarle pedidos, según cuenta en sus redes sociales.