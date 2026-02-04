Mouliaá retira su acusación contra Errejón por motivos de salud, pero mantiene su versión de los hechos

La actriz Elisa Mouliaá ha retirado su acusación contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por motivos personales y de salud, aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, según ha anunciado en un comunicado en redes cuyo contenido ha sido confirmado a EFE por su letrado.

Mouliaá renuncia de forma "total, libre, consciente e irrevocable" a la acusación en un escrito en el que sostiene que los hechos que denunció se han "considerado veraces en lo fundamental" y destaca que ella ha sido la única "de las demás personas afectadas" que comenzó un procedimiento penal contra Errejón, lo que la ha impactado en su salud: "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo".

"Esta decisión se adopta por razones estrictamente personales y de salud, y no obedece a una retractación de los hechos denunciados, los cuales han sido objeto de valoración por el Ministerio Fiscal y por el órgano judicial instructor, habiéndose considerado veraces en lo sustancial y apreciándose indicios de criminalidad, encontrándose la causa en fase de valoración jurídica", dice el escrito presentado este miércoles en el Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla.

Añade que durante la tramitación de este procedimiento "ninguna de las demás personas afectadas ha decidido personarse ni ejercer acción penal", aunque se habían publicado denuncias anónimas contra Errejón, lo que ha incrementado su "sensación de exposición y desgaste personal".

Subraya que ella sí decidió en octubre de 2024 denunciar los hechos ocurridos cuatro años antes, "con nombre y apellidos, para afirmar la veracidad de los hechos en lo esencial y proteger a otras mujeres", pero "sin ánimo de prolongar indefinidamente el procedimiento ni de causar perjuicios adicionales".

El letrado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, ha explicado a EFE que el proceso continuará por ahora y que la actriz ha tomado esta decisión fruto de una situación de ansiedad, justo al salir de una consulta en el hospital este miércoles, debido a que ya "no puede soportar la presión". Todo ello, asegura, de forma unilateral y "sin tener en cuenta los consejos de su defensa".

Arrién ha detallado que ha explicado a Mouilaá las consecuencias "terribles" de retirar la acusación ahora, cuando la Audiencia Provincial tiene que pronunciarse en breve sobre la continuación del proceso.

Una causa iniciada en octubre de 2024

El 24 de octubre de 2024 Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

En enero del 2025 Mouliaá y Errejón declaran ante el juez; ella afirmó que dijo “no” y que pudo haber sido drogada, mientras que él sostuvo que hubo consentimiento.

Tras varias diligencias más, el 14 de noviembre de 2025, el juez procesó a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, al considerar que había indicios de delito. La acusación particular solicitó la apertura de juicio y pidió tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización por un delito continuado de abuso sexual.

En diciembre la Fiscalía pidió archivar la causa al considerar que no había quedado "suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

El 7 de enero se decretó la apertura de juicio oral contra Errejón, pero se suspendió la citación para comunicárselo porque la Fiscalía no había presentado aún su escrito de conclusiones provisionales.

La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó Errejón contra su procesamiento, que cree que se basa en un relato "inventado" de la denunciante.