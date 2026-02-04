Telegram envía un mensaje a sus usuarios en España señalando que Sánchez amenaza las libertades

El director ejecutivo de Telegram, Pavel Dúrov, ha enviado un mensaje a los usuarios de la aplicación de mensajería advirtiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet". Tras ello, Dúrov ha enumerado los peligros que, a su juicio, tienen las medidas anunciadas por el mandatario.

El ejecutivo ruso ha asegurado a través de cuatro puntos que las nuevas medidas que convertirían a España en "un Estado de vigilancia". La primera, refiriéndose a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y la verificación de cada usuario a través de documento de identidad o biometría, asegura que "erosionaría el anonimato". La segunda crítica es a la responsabilidad penal y personal de los ejecutivos de las plataformas, que afecta directamente a Dúrov, ante contenido ilegal, odioso o perjudicial; el empresario asegura que esta medida forzará la "autocensura".

Otra de las regulaciones incluye la criminalización de la amplificación de contenido perjudicial, ante lo que el ejecutivo plantea la cuestión: "¿Exploración libre de ideas? Desaparecida". También ha criticado como herramienta para "suprimir a la oposición" la nueva obligatoriedad de las plataformas de monitorear y reportar contenido que alimenta la huella de odio y polarización, tan presente en la actualidad. "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente -antes de que sea tarde", ha concluido el empresario.

Dúrov, fundador de la red social VK y co-fundador, junto a su hermano Nikolái Dúrov, de la app de mensajería, fue imputado en agosto de 2024 por la Justicia francesa por doce delitos, entre ellos el de "blanqueo de delitos o delitos cometidos por una banda organizada".

En respuesta al mensaje, Sánchez ha publicado un escueto mensaje en su cuenta de X, parafraseando la famosa cita de El Quijote: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos"

Musk también criticó las medidas

Este mensaje ha sido enviado un día después de la respuesta del dueño de X, Elon Musk, a las medidas anunciadas Sánchez. En un post de X, el magnate llamó al presidente del Gobierno “Dirty Sánchez”, que traducido literalmente significa “sucio Sánchez”, además de describirlo como un “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España”.

El post de Musk citaba a un tuit en el que Sánchez explicaba las nuevas propuestas del Gobierno para crear un espacio seguro en internet. Una de ellas consistiría en hacer legalmente responsables a los directivos de las redes sociales de “las múltiples violaciones” que ocurran en sus plataformas, lo que podría afectar al propio Musk. Otra de las medidas supondría la tipificación como delito de la alteración de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.

Elon Musk llama a Sánchez "tirano" tras la iniciativa de restringir las redes a menores de 16 años Ver más

Una hora después del primer tuit del multimillonario, Musk posteó otro en el que tachó a Sánchez de ser “un verdadero fascista totalitario”. Se trata del segundo choque en internet entre ambos en la última semana, después de que el magnate comentase con un “Wow” un mensaje que criticaba la regularización de personas migrantes, a lo que el presidente socialista respondió con la frase: “Marte puede esperar, la humanidad no”.

Reacciones del Gobierno

Pedro Sánchez ha reaccionado a las declaraciones de Dúrov en su cuenta de X (twitter), en la que ha compartido un post que dice "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos." El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar al mensaje difundido en contra de Pedro Sánchez por Dúrov. "Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha escrito el ministro también en su cuenta de X.

Puente ha concluido este escueto mensaje con un 'пока Pavel' ('Adiós Pavel'), escrito en ruso, país del que es originario el fundador de Telegram.