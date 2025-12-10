Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro e icono de la música española, a los 63 años

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto".

Tras agradecer a toda la gente que fue a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es considerado como uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como Agíla (1996) o La ley innata (2008).

Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas' en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023).

Plasencia (Cáceres) decreta tres días de luto oficial por su fallecimiento

El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento, este miércoles, del músico placentino.

Por este motivo, el ayuntamiento de su ciudad natal ha decretado tres días de luto oficial durante los cuales mantendrá las banderas a media asta.

El Gobierno local también pondrá en el zaguán del salón de plenos un 'libro de condolencias' a disposición de los vecinos.

El pasado mes de noviembre, el Pleno municipal aprobó por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio del expediente para el nombramiento de Robe Iniesta como 'hijo predilecto' de la capital del Jerte.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, subrayó que la propuesta partió del conjunto de la corporación municipal y no únicamente del equipo de Gobierno.

"Es una propuesta de las veintiuna personas que formamos esta corporación municipal", afirmó durante la sesión antes de añadir que "Roberto Iniesta no solo se lo merece, sino que es una de las señas de identidad de la cultura no solo de Plasencia o de Extremadura sino un exponente internacional del talento y la capacidad que nace de esta tierra".

Pizarro destacó la trayectoria del artista como "uno de los exponentes más motivadores y estimulantes para las nuevas generaciones", y defendió que con este reconocimiento "la ciudad cumple una cuestión de justicia porque tenía una deuda con el gran músico".

La intención del consistorio era que el acto institucional de entrega del título se celebrara en primavera, en el que "la música, y sobre todo la música de Roberto Iniesta, sea la protagonista".