Eduardo Inda, condenado a indemnizar a Pablo Iglesias por publicar la noticia falsa de la cuenta en Granadinas

El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda y OKDiario por publicar un bulo acerca de que el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas. Según la sentencia, constituye "una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante".

De este modo, la sentencia del Supremo a la que ha tenido acceso infoLibre, obliga a Eduardo Inda a pagar 18.000 euros al ahora director de Canal Red y "a publicar una nota que recoja resumidamente los principales argumentos de la sentencia y a que cesen la divulgación de los artículos objeto del proceso en Internet y realicen las gestiones adecuadas encaminadas a que el acceso al contenido de esos artículos no sea mostrado en las listas de resultados en los motores de búsqueda en Internet".

La noticia sobre Granadinas fue ampliamente difundida por algunos medios de comunicación en 2016, un momento en el que las encuestas apuntaban a un sorpasso del PSOE por parte de Podemos.

Posteriormente, en 2022, trascendió un audio grabado por el comisario Villarejo de una conversación en la que el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reconocía no confiar en la veracidad de las pruebas que sustentaban aquella información. "Yo le dije 'Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo'”, admitía Ferreras al comisario jubilado.

Ferreras le dice a Villarejo que sabía que la “noticia” de “mi cuenta en Granadinas” que le dio “su hermano” Inda era falsa, pero que igualmente la dio. No debería volver a ejercer jamás como periodista



Aquí los audios 👇🏻https://t.co/dfCi4itU7I pic.twitter.com/eX2x4BvIr3 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 9, 2022

Según publica Diario RED, Inda y OKDiario obligaron al firmante de la pieza, Francisco Mercado, a cambiar el sentido de la noticia sobre una supuesta investigación policial en curso. El artículo informaba no sobre la existencia del pago sino sobre la existencia de la investigación policial sobre tal pago, y utilizaba cautelas cuando realizaba afirmaciones sobre las circunstancias de tales pagos, como era la utilización de calificativos como "supuesto", "presunto", etc. Sin embargo, el director del tabloide, Eduardo Inda, habría ordenado modificar el artículo, cambiando también el titular, que pasó a ser una afirmación sobre la existencia de tal pago en un paraíso fiscal. Además, eliminó las demás cautelas utilizadas por el firmante y le reprendió por los términos en que había redactado el artículo.

La noticia fue publicada el 5 de mayo de 2016 en OKDiario con el siguiente titular: 'El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014'.