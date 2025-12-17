Pérez Llorca trata de dar carpetazo a la era Mazón y 'reconciliarse' con Sánchez, las víctimas y la prensa

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, busca cambiar el paso tras un último año marcado por la negligente gestión de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, durante la dana del 29 de octubre de 2024, que le ha llevado a dar múltiples y contradictorias versiones sobre lo que sucedió aquella jornada. Al final, fue la presión de los familiares de las 229 víctimas mortales la que forzó a Mazón a dimitir tras el funeral de Estado, aunque en un primer momento el exjefe del Consell ofreció resistencias porque no quería dejar el cargo sin garantías. Actualmente se mantiene como diputado en Les Corts y es el presidente de una comisión fantasma, pero ha tratado de alejarse de todos los focos.

Para escenificar esa nueva etapa, Pérez Llorca se reunió este miércoles por primera vez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, con el objetivo de tender puentes entre Generalitat y el Ejecutivo central frente al choque institucional que marcó la era Mazón, con quien Sánchez nunca se vio tras el 29-O. El jefe del Consell trasladó al socialista un documento con cien reivindicaciones, entre ellas la financiación autonómica, y se comprometieron a desbloquear la comisión mixta para trabajar conjuntamente en la reconstrucción de la dana.

Al término de la reunión, Pérez Llorca la definió como un "encuentro serio y amable de trabajo" si bien destacó que no estaba "satisfecho" porque la comisión se constituirá con meses de retraso. Sobre la mesa está el desbloqueo de numerosas obras en equipamientos públicos pendientes de ejecutar por parte de los ayuntamientos afectados, que cuentan con los 1.700 millones de euros desembolsados por el Gobierno, pero que se ejecutan a ritmo lento. En ese sentido, Pérez Llorca incidió en la idea de acelerar los trabajos por "procedimientos de urgencia" y no "ordinarios".

Más allá de la dana, incidió en que la Comunitat Valenciana "es una de las peor financiadas" y reclamó un Fondo de Nivelación transitorio mientras se negocia un nuevo sistema, además de trasladar reivindicaciones en materia de vivienda, agua o fiscalidad, esta última referida a la tributación de las ayudas de la dana para que particulares, autónomos y pequeños empresarios afectados no tributen. Con todo, el suyo fue un discurso menos agresivo que el de sus compañeros de partido —no hizo ninguna referencia a la delicada situación de Sánchez tras los casos de corrupción y acoso sexual en el seno del PSOE— lo que contrasta con la directriz de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido a los suyos menos "tibieza" y mayor confrontación con el presidente del Gobierno.

Pérez Llorca admite que Mazón "no explicó bien las cosas" y deja su futuro en manos de la justicia

Pérez Llorca no solo quiere pasar página en lo institucional abriéndose la interlocución con Sánchez, también busca distanciarse de Mazón para evitar una sangría de votos en las próximas elecciones autonómicas. Según trasladan fuentes del PP valenciano, esa fue la directriz que le dio el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que mantuvieron en Madrid antes de elegirlo como su sustituto. Desde Génova lo niegan y sostienen que no van a hablar de la estrategia de su barón valenciano en un día en el que la Audiencia Nacional investiga los pagos del PSOE.

En su intento de alejarse de Mazón, el nuevo presidente de la Generalitat aseguró en una reciente entrevista en El Mundo que no "se siente atado" a quien fue su mentor político e incluso criticó sus continuos cambios de versiones y las mentiras manifiestas. "En esta vida siempre hay que decir la verdad y, especialmente, en las situaciones de crisis. El señor Mazón no explicó bien las cosas y tuvo que asumir su responsabilidad", aseguró.

Además, no aclaró qué sucederá con el acta de Mazón si es imputado e incluso defendió la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, muy criticada en privado en los círculos del PP. "Yo soy un valenciano más que quiere saber qué pasó el día de la dana y qué tipo de responsabilidad hay, si hay una responsabilidad penal o no y quiénes son los responsables. Para eso, uno tiene que ser muy respetuoso con la justicia y con la investigación. Según las conclusiones que saque la jueza, se adoptarán las medidas que correspondan", afirmó.

"Si usted fuera Mazón, ¿renunciaría al acta de diputado como piden las víctimas?", le planteó la periodista, a lo que él respondió: "Yo soy Pérez Llorca, vengo aquí a mirar adelante, a cumplir la misión que es seguir haciendo políticas del cambio para garantizar que la reconstrucción sea más efectiva. Lo que quiero es cumplir con mi trabajo". Además, preguntado por si el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, "se extralimitó" al dar órdenes a la consellera Salomé Pradas en plena catástrofe, respondió: "No sé si el jefe de gabinete era el que daba órdenes o no las daba".

Una entrevista tan reveladora que, además de generar malestar en el PP valenciano según trasladan a este periódico fuentes autorizadas, se ha incorporado al procedimiento que instruye la jueza de la dana. La magistrada, en una providencia dictada el martes, acordó oficiar al periódico de Unidad Editorial para recabar la entrevista al jefe del Consell, aceptando así la diligencia propuesta por Ciudadanos, una de las acusaciones populares en la causa. Ruiz Tobarra, además, también ha acordado un careo entre Pradas y Cuenca después de que la exconsellera aportara a la causa los mensajes de WhatsApp entre ambos .

El presidente valenciano quiere 'reconciliarse' con las víctimas, los medios y sus compañeros

Otro golpe de efecto que no ha logrado plenamente el efecto buscado, ha sido la petición de perdón a las víctimas, así como el reconocimiento de que la Generalitat no se anticipó correctamente a la emergencia. Pérez Llorca les pidió perdón en el pleno de investidura y se comprometió a reparar el daño. Sin embargo, dos de las asociaciones principales ya han dejado claro que si no le reclama el acta a Mazón no van a normalizar las relaciones con el Palau.

Además, la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, lamentó recientemente que el nuevo inquilino del Palau "no ha hecho ninguna concesión" a las peticiones de la asociación, que pasaban, en primer lugar, por "tres dimisiones fundamentales", las de Miguel Barrachina, consejero de Agricultura y nuevo portavoz del Consell tras la reestructuración, la de José Antonio Rovira, exconseller de Educación ahora a cargo de la cartera de Hacienda, y la vicepresidenta Susana Camarero. "No por capricho nuestro, sino porque fueron fundamentales para el desastre humanitario que hubo el día 29 de octubre de 2024 por razones obvias", explicó.

El jefe del Consell también está tratando de normalizar las relaciones con otros afectados por la dana. En estas semanas ha visitado la zona cero en dos ocasiones: Picanya el día 6 de diciembre, apenas un día después de presentar su nuevo Consell, y Paiporta el día 9, en el que incluyó un encuentro con los alcaldes socialistas y un reconocimiento sobre el terreno. Otro gesto que Mazón nunca tuvo desde el 29-O, al menos públicamente. Es más, el expresident no acudió a los actos de las Fallas por miedo a ser abucheado públicamente, como pasó el último día.

Asimismo, Pérez Llorca también está tratando de mejorar su relación con los medios concediendo entrevistas, como la anteriormente citada, a diferencia de lo que hizo Mazón, que pasó un año alejado de los medios y únicamente se las concedió a medios afines pasado un año de la dana. En clave interna, el president también quiere apaciguar los ánimos y a finales de la pasada semana se dejó ver con la alcaldesa de València, María José Catalá, en la cena de Navidad del PP valenciano, después de ser apartada de la toma de la decisión que impulsó a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat.