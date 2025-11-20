La alcaldesa de Valencia dice que el franquismo es "una etapa negra" con aspectos "positivos y negativos"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dicho que el franquismo tuvo aspectos "positivos y negativos", si bien posteriormente ha asegurado que es "una etapa negra de nuestro país que merece superarse y mirar hacia adelante, condenando lo que fue", según informa EFE.

En una entrevista hoy en Onda Cero, al ser preguntada sobre si Franco aportó algo positivo a España, la alcaldesa ha dicho que es "una etapa de nuestra historia que tiene lados positivos y negativos, pero en cualquier caso España tiene que mirar hacia el futuro".

Ha afirmado también que en esa etapa "se hicieron infraestructuras necesarias que han dado sus frutos y que han sido amortizadas, infraestructuras como las hidráulicas", si bien, "evidentemente, no tener un sistema democrático que no reconozca los derechos y libertades de los españoles no me parece lo más interesante de aquella época".

"Como doctora en Derecho Constitucional, me creo nuestro proceso democrático. No me gusta ni el revanchismo ni una reivindicación de que tiempos pasados fueran mejores", ha asegurado Catalá, para quien "hay debates que son interesados y no tienen ningún sentido ni ninguna aportación al día a día de los vecinos y las vecinas. Hablar de Franco no me motiva cada mañana, me motiva hablar de lo que necesitan los valencianos".

En la misma entrevista ha resaltado que el franquismo tuvo aspectos "muy negativos y por eso la democracia fue tan sana y nuestro marco constitucional nos ha dado la mejor etapa de convivencia de nuestro país", reconociendo "derechos y libertades públicas que se deben respetar, a Dios gracias".

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas ha matizado que es cierto que en esa etapa "se construyeron una serie de infraestructuras, pero sin atribuirle el mérito a Franco ni al franquismo", lo que "no quiere decir ni que justifique, ni que no condene, ni que no tenga claro que era un dictador, ni que no se respetaban los derechos y las libertades. Creo que hay muchos interesados en hablar mucho de Franco, pero a mí lo que me interesa es hablar del futuro".

Ha añadido también que es un periodo de la historia de España donde "los derechos y libertades no se respetaron y que ha sido superada por generaciones que tenemos muy claro nuestro compromiso con las libertades y la democracia".

La oposición acusa a la alcaldesa de València de intentar "blanquear" el franquismo

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han acusado este jueves a la alcaldesa, la popular María José Catalá, de intentar "blanquear el franquismo" y hacer "apología" en unas declaraciones que los socialistas van a llevar a la secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La portavoz del grupo Compromís, Papi Robles, ha afirmado que Catalá no deja de sorprenderles "en su carrera sin fin por liderar la extrema derecha en València" para asegurarse votos e "intentar conservar su poltrona", y ha calificado de "repugnante" su "ejercicio cínico de blanqueo del dictador" Francisco Franco.

"¿Cómo puede decir que una de las épocas más nefastas de la historia de España, con todavía miles de muertos en las cunetas y en fosas comunes sin identificar, fue una época con cosas buenas y malas? ¿Cómo puede hablar con esa indignidad de las supuestas 'cosas buenas'?", ha preguntado Robles.

El mito de las presas de Franco y otras obras que transformaron sin miramientos el paisaje Ver más

Para la portavoz de Compromís, son declaraciones "ofensivas y patéticas para una persona que se considera demócrata", la cual "debería lavarse la boca después de pronunciar esa desfachatez", y ha destacado que Franco "fue un dictador genocida y encabezó la peor etapa de la historia reciente", marcada por un "gran retroceso y dolor".

El portavoz del grupo socialista, Borja Sanjuan, ha afirmado que es "incompatible ser demócrata con revindicar aspectos positivos del franquismo" y ha acusado a Catalá de hacer "apología de una dictadura" y del franquismo, por lo que van a remitir sus declaraciones a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La alcaldesa lleva semanas "intentando ser del agrado de Vox" para su futuro político, ha indicado Sanjuan, para quien València, que es una ciudad "ante todo demócrata", no merece una alcaldesa que dice esas cosas porque "de verdad piensa que el franquismo trajo cosas positivas" o porque "quiere asegurarse el apoyo de la ultraderecha en un futuro".