Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y apela a la reconciliación

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las administraciones", según informa EFE.

Así lo ha señalado tras prometer ante Les Corts Valencianes el cargo como octavo president de la Generalitat, cinco días después de su elección por los votos del PP y Vox como sustituto del dimitido Carlos Mazón, mediante la fórmula tradicional en valenciano que señala que acatará la Constitución y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

En una intervención que no ha sido objeto de debate y que Mazón ha seguido desde un escaño en la última fila del hemiciclo, Pérez Llorca ha apelado al diálogo y al acuerdo y a avanzar juntos.

Sus primeras palabras han sido para "pedir perdón" a las familias de las víctimas de la dana y ha apelado a un "inicio de diálogo y entendimiento que hemos de tener y saber mantener".

Un "inicio de reconciliación" ya que ha reconocido que "ni el día 29 ni los posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad".

Como marca el reglamento de Les Corts, el president ha efectuado ante el pleno una Proposició sobre su programa de gobierno con el que ha querido lanzar un mensaje de "optimismo y esperanza" y con la confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

"Es una responsabilidad que asumo con un compromiso firme para aplicar día a día, minuto a minuto, en cada decisión y en cada paso que daré a la cabeza de un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo", ha afirmado.

Nuevo gobierno "abierto y participativo"

Para ello ha anunciado que presidirá un gobierno "abierto, participativo y transversal" y "no sectario". "Nunca rechazaré ninguna idea venga de donde venga", ha aseverado.

"La política tiene que ser un servicio, no un frontón", ha defendido, y ha asegurado que este martes "se abre una nueva etapa que ha de recuperar nuestra autoestima y vuelva a poner en pie el orgullo de ser valencianos", ya que "durante mucho tiempo esta tierra ha tenido la sensación de caminar con la cabeza baja" y ha pedido a todos "levantar la mirada".

En la tribuna de invitados de Les Corts han seguido este breve pleno el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mientras que antes de tomar posesión Pérez Llorca se ha sentado ya en los bancos azules destinados al Gobierno valenciano, junto a todo el Consell en funciones.

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del expresident de la Generalitat José Luis Olivas, quien falleció el pasado sábado y estuvo al frente del Gobierno valenciano once meses entre 2002 y 2003, cuando sustituyó a Eduardo Zaplana tras la dimisión de este para ser ministro.

Pérez Llorca ha afirmado que su Gobierno estará "al lado del pueblo" y que una de las "urgencias" a abordar y "eje central" de su programa será la vivienda.

"Necesitamos más oferta, más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas", ha insistido, y ha defendido el acercamiento de la administración a todos los ciudadanos y la simplificación administrativa.

El nuevo president se ha dirigido también a los jóvenes, que "necesitan condiciones reales para crecer y quedarse aquí", y para ello ha apostado por conectar la educación y la ocupación para hacer de la Comunitat Valenciana "un lugar donde valga la pena arraigar".

El "futuro y la esperanza" de la Comunitat Valenciana, ha agregado, pasa por una economía fuerte y un tejido productivo moderno y avanzado", que genera ocupación "estable, cualificada y con salarios dignos" y que fomente y capte el talento e industrias que "mejoren la vida".

Pérez Llorca ha defendido asimismo que "el esfuerzo ha de tener una recompensa" por "justicia" y "no ser castigada por impuestos inasumibles", al tiempo que ha reivindicado "el agua que es nuestra, la financiación que nos merecemos y los servicios públicos que nos igualen al resto de españoles".

"Creo mucho en el diálogo y el acuerdo, y quiero que este mandato sea recordado por esto, porque todos fuimos capaces de acordar cuando todo parecía que estaba roto" y que "pondremos delante los intereses de la Comunitat a otros", ha concluido.