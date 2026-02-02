TheGrefg, RickyEdit y los ‘streamers’ e ‘influencers’ que potencian la ola ultraderechista en España

Más de un 20% de los menores de 34 años votarían a la extrema derecha, Vox o Se Acabó la Fiesta, si hoy fueran las elecciones generales en España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El aumento de la polarización o la crisis de la vivienda son algunas de las causas de la repentina subida de estos partidos ultras en las encuestas, pero no las únicas. Alejados de la política tradicional y desde medios de comunicación alternativos, otros actores dejan huella en el público más joven.

Los creadores de contenido en redes sociales, influencers o streamers (según la red social en la que actúen) son determinantes a la hora de influir en cómo los jóvenes y adolescentes ven el mundo. En los últimos años, el acercamiento de estos a los posicionamientos ultras es cada vez mayor.

Los algoritmos de las redes sociales también tienen mucho que ver. X, de Elon Musk, o YouTube, potencian estas opiniones ultras para que lleguen a una mayor audiencia. Para Miquel Ramos, investigador y analista en los movimientos de extrema derecha y en los discursos de odio, los algoritmos “premian los contenidos provocadores y, a veces, sin ningún criterio de veracidad ni de valores promocionados por personajes que difunden odio, desinformación y discursos de extrema derecha”.

TheGrefg, de polémica a polémica entre Andorra y El Salvador

Uno de los ejemplos es el todopoderoso TheGrefg. 19,6 millones de seguidores en YouTube, nueve y medio en TikTok, más de siete en Instagram y ocho en X.

TheGrefg o David, su nombre real, ha subido a YouTube dos vídeos sobre la situación política y social de El Salvador. Uno de ellos es una entrevista de casi 50 minutos con Nayib Bukele, el presidente del país, donde hablan sobre cuánto tiempo será presidente o cuál es la seguridad personal del líder caribeño. El otro describe en más de una hora cómo es el Cecot, “la cárcel más segura del mundo”, según él. Entre los dos vídeos suman más de 14 millones de reproducciones.

Ramos asegura que la idea de los personajes autoritarios “como Bukele o Trump” es hacer creer a la sociedad “que la única solución a los problemas que genera el capitalismo es menos democracia”.

Lo cierto es que este creador ya había estado en otras polémicas anteriormente. TheGrefg es uno de los tantos influencers que se fue a vivir al Principado de Andorra para pagar menos impuestos.

Ser ‘influencer’ para insultar

RickyEdit, streamer y creador de contenido cordobés, pasa su tiempo en redes sociales insultando a otros usuarios. Y siempre suelen tener el mismo perfil: mujeres progresistas que combaten en las redes a la ultraderecha. Desde la periodista Sarah Santaolalla, a la que dedicó varios mensajes llamándola “impresentable”, a la influencer Marina Rivers, pasando por la exministra de Igualdad Irene Montero.

Con la europarlamentaria de Podemos ha tenido un rifirrafe bastante sonado en la red social X que ha llegado a varios millones de visualizaciones. Tras la gala de los Army Awards, unos premios creados por otros creadores de contenido y en los que se gritaban cánticos como “Pedro Sanchez, hijo de puta”, Montero hizo un vídeo para su perfil de Instagram acusando a RickyEdit de “hacer política cada día” por irse a Andorra a vivir para no pagar impuestos o por calificar a las manifestaciones feministas del 8M de “gilipollez”.

Tras este post, el creador de contenido le contestó con otro vídeo que desembocó en una discusión en la red social de Elon Musk. "Mucha lucha y mucho empoderamiento, pero mejor calladita cuando un hombre te dicen las verdades. Eres un pésimo ejemplo, hipócrita", llegó a decir este influencer.

RickyEdit también vive en Andorra. En una entrevista en el canal de YouTube de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, expresó que en el país pirenaico se vive muy bien y respondió a sus haters, a los que habitualmente llama “pobres”, diciendo que entiende que “hablen mal de una situación que no pueden permitirse”.

El Xokas o cómo estar siempre entre jaleos

Otro que no se pierde una es El Xokas. El streamer gallego acostumbra a exponer sus opiniones sobre los temas más candentes del momento. Y la política no es menos. La decisión de Donald Trump de secuestrar a Nicolás Maduro fue uno de los temas que ha elegido Xokas para opinar.

La CNMC pide al Gobierno que los ‘influencers’ se puedan acoger al secreto profesional de periodistas Ver más

Otro tema recurrente en las polémicas del Xokas es su crítica a las posturas feministas. En 2022, contó en un directo en su canal de Twitch, una de las plataformas más utilizadas por estos streamers, que un amigo suyo "de fiesta" se "divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas". Tras esta declaración, el Ministerio de Igualdad hizo un anuncio contra la violencia machista en el que parodiaban las palabras del Xokas para enseñar cómo el machismo se colaba en todos los sectores de la sociedad. Igual que RickyEdit, El Xokas también tuvo palabras para Irene Montero.

Además, hace unos días el gallego fue a El Hormiguero. En el programa de entretenimiento dirigido por Pablo Motos, habló sobre su visión de los impuestos y la política en España o de su sabiduría. Él se considera “un océano de conocimiento, con un centímetro de profundidad”.

Miquel Ramos remarca que estos creadores de contenido, influencers o streamers “utilizan una carcasa de irreverencia y canallismo para vender un producto: ellos mismos”.