Montero reivindica la "izquierda valiente": "Hay que hacer crecer las fuerzas de la paz"

La eurodiputada Irene Montero hizo este sábado una defensa férrea de una "izquierda valiente", representada en Podemos, que haga "crecer las fuerzas de la paz" ante los "señores de la guerra" y el "robo" que supone el rearme armamentístico.

Montero se expresó en estos términos durante la jornada de clausura de la quinta asamblea de Podemos, en la que se ha ratificado la nueva dirección del partido y se ha reelegido a Ione Belarra como líder con el 90% de apoyos.

La exministra de Igualdad hizo un discurso principalmente centrado en una política antibelicista, insistiendo en la idea de que la fuerza social del 'no a la guerra' debe convertirse en fuerza institucional: "La paz es la tarea política más importante que tenemos todas".

"Si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie", lanzó Montero ante el aplauso de los mil asistentes y los gritos de "sí se puede". La exministra criticó la gran coalición belicista del PP y del PSOE y lamentó el gran "robo" que supone para el país. Ese presupuestos, añadió, debería ir a sanidad, educación, pensiones y servicios sociales.

La 'número dos' de Podemos repitió la idea de que España salga de la OTAN y que no haya bases en el territorio nacional. Sin citar a Sumar en ningún momento concreto, la eurodiputada sí apostó por una izquierda no subordinada al poder ni al PSOE, llamando a que el país no sea una colonia de EEUU y se le dé a Donald Trump donde más duele: los fondos buitres.

Montero también lanzó el mensaje de que "España tiene que pedir perdón por la colonización", añadiendo al hilo que la monarquía borbónica es "incapaz de reconocer lo peor de nuestra historia".