Belarra, reelegida líder de Podemos con un 90% de apoyos

Ione Belarra ha salido reelegida este sábado como secretaria general de Podemos con un 90% de apoyo en la quinta asamblea que celebra el partido para actualizar su dirección y poner a punto su hoja de ruta para el nuevo ciclo político.

Belarra encabeza la candidatura denominada Orgullosamente Podemos y era la única aspirante con los avales necesarios para pilotar el partido. En la votación han participado 27.172 inscritos (frente a los 51.589 de la asamblea de hace cuatro años). De esta manera, la elección de la formación supone una línea continuista y una apuesta por un proyecto "valiente" y "autónomo" respecto al PSOE y a Sumar.

La reelegida líder se ha rodeado de un grupo de dirigentes en el que están nombres como Irene Montero, Isa Serra, Pablo Fernández y María Teresa Pérez. Asimismo, formarán parte del equipo la activista LGTBIQ+ Mar Cambrollé, el exJemad Julio Rodríguez y el histórico sindicalista andaluz Diego Cañamero.

La quinta asamblea de Podemos supone la consagración en el partido del tándem Belarra-Montero. La primera será la encargada de llevar la vida orgánica y las relaciones en el Congreso de los Diputados (donde su voto es clave para la mayoría de investidura), en tanto que la exministra de Igualdad emerge como la candidata para una lista de izquierdas "por la paz" para las próximas elecciones generales.

Belarra: "Podemos sigue en pie, lo mejor está por venir"

Tras ser reelegida líder, Belarra tomó la palabra en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, en Madrid, para reivindicar que Podemos está "en pie": "Lo mejor está por venir". La exministra de Derechos Sociales defendió, de cara a las elecciones generales, una candidatura "valiente", "de paz", "patriota" y para la gente "desencantada con un Gobierno progresista que tiene de progresista sólo el nombre ya".

"El mandato de esta asamblea es claro: tenemos que volver a soñar, sí se puede", lanzó durante su intervención, en la que apostó por "un país sin ricos, sin Florentino Pérez y sin Juan Roig." y que luche contra los adversarios como los fondos buitres norteamericanos que "nos roban a la clase trabajadora".

La líder morada sostuvo que Podemos demostró en su etapa de Gobierno que se pueden hacer políticas al servicio de las clases populares y reivindicó el legado de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad: "Te necesitamos". Y quiso denunciar el "sueño húmedo" del poder de desterrar a Podemos por una "izquierda dócil" que "acepte el envío de armas a Ucrania, que se asuste ante la ofensiva judicial, que no haga ruido y no consiga nada". "Una izquierda que no quiera joderse la vida, como se la jodieron Pablo Iglesias e Irene Montero", clamó.