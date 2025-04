La quinta vida de Podemos: izquierda autónoma y discurso antibelicista con el tándem Belarra-Montero

Podemos pone las cartas sobre la mesa. Este viernes arranca la quinta asamblea desde su formación, un punto clave en la historia de este partido y que sirve de palanca para un proyecto en el que los morados se presentan como la izquierda autónoma del PSOE, frente a Sumar, y cogen con fuerza la bandera antibelicista.

El partido fundado al calor del 15M vive un proceso en el que no habrá sobresaltos de nombres. Las riendas seguirán a manos de la actual líder, Ione Belarra, cuya candidatura es la única que se somete a votación en el cónclave que se desarrolla durante dos días en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo en Madrid.

Bajo el lema de Orgullosamente Podemos, Belarra retendrá el liderazgo con una lista en la que están, entre otros, Irene Montero, Pablo Fernández, María Teresa Pérez, Javier Sánchez Serna, Martina Velarde y Noemí Santana. También formarán parte del núcleo duro del partido la activista trans Mar Cambrollé, el ex JEMAD Julio Rodríguez y el histórico sindicalista andaluz Diego Cañamero.

Belarra asume la tarea orgánica, pero Montero será la cara en unas próximas elecciones generales. La exministra de Igualdad ha aceptado la propuesta de la líder del partido de ponerse al frente de una papeleta en la que se intente integrar a todas las fuerzas que apuestan por “la paz”. Además, durante estos días ha verbalizado que cree que Sumar debería integrarse dentro del PSOE en la plancha electoral.

De esta manera, Podemos trata de encabezar un espacio de la izquierda “autónomo” y no subordinado al PSOE, como señalan los morados, en un momento en el que cree que no hay diferencias entre los dos socios de la coalición que pilota La Moncloa. El documento político que se somete a examen estos dos días marca la hoja de ruta y la candidatura de Belarra considera que en el actual Gobierno sólo manda Pedro Sánchez, “que ha decidido practicar una serie de políticas idénticas a las que la derecha pondría en marcha si gobernara, lo que implica poner una alfombra roja a PP y Vox”.

Frente al "malmenorismo"

El texto, que saldrá adelante en el cónclave, recoge: “Además de traccionar la acción gubernamental hacia la derecha durante toda la duración del Gobierno de coalición y de acusar a Podemos de hacer ruido, el PSOE trabajó durante toda la legislatura para construir a su izquierda un espacio manejable, que acepte los límites que ellos marcan. Eso es, más que ninguna otra cosa, la operación Sumar. La clave siempre ha sido sustituir a Podemos por Sumar no para ejecutar un mero cambio de personas, sino precisamente para que los que manden en el lugar de los morados renuncien a toda voluntad de transformación profunda a cambio de un armisticio con el bloque de poder español. El trato implícito es ‘tú no intentes cambiar nada importante y yo no te voy a destruir civilmente desde las televisiones y las radios’. La operación Sumar, promovida y dirigida por el PSOE, es precisamente cambiar a los que no aceptan el trato por los que estampan sin problemas su firma en él”.

El análisis de Podemos pasa también por este punto: “Otra de las cosas que han cambiado en esta década es que él ‘sí se puede’ ha pasado de ser una hipótesis a ser un hecho comprobado (...) En estos años millones de personas que o bien no votaban, o bien votaban resignadamente al PSOE se han dado cuenta de que las cosas pueden ser diferentes si peleamos juntas y unidas, que no hace falta aceptar “el mal menor”. Por eso, reivindica un partido con políticas “valientes” frente al “malmenorismo”.

El documento de la candidatura de Belarra dedica también buena parte al discurso antibelicista, piedra angular de la nueva etapa del partido. Denuncia la decisión del Ejecutivo de embarcar a España “en un régimen de guerra que compromete el futuro de nuestros hijos e hijas, frente al que sólo cabe, por razones políticas y morales, desplegar una oposición frontal”. Y señala a Podemos como la “única fuerza de ámbito estatal que se opuso al envío de armas a Ucrania y la primera que denunció el genocidio del Estado terrorista de Israel en Palestina”.

Radiografía electoral de Podemos

Podemos aparece ahora mismo en las encuestas como quinta fuerza política. En el último barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas, tiene una intención de voto directo del 2,6% (Sumar está en el 4,9%). En el estudio de 40 dB para El País y la Cadena Ser, los morados cuentan con un respaldo del 3,3% (en tanto que los de Yolanda Díaz está en el 5,1%).

¿Y en qué electorado tiene ahora mismo más fuerza Podemos? Según los datos pormenorizados del último barómetro del CIS, los morados tienen la misma intención de voto entre hombres y mujeres (2,6%). El partido tiene su grado de respaldo más alto entre los votantes de entre 35 y 44 años (con un 4,2%), mientras tiene su peor resultado entre los mayores de 75 años (un 0,3%). Además, cuenta con más intención de voto en las ciudades de más de un millón de habitantes (6,6%) y sufre especialmente en las localidades de menos de diez mil habitantes. La atracción por Podemos es mayor entre los que tienen estudios superiores (con un 4% de intención de voto) y desciende mucho entre las personas sin estudios o con tan solo primaria.

Podemos también va a poner en el centro de su acción política la vivienda. En la asamblea insistirá en ideas como bajar un 40% los alquileres por ley, prohibir los pisos turísticos, sancionar el uso del alquiler de temporada de forma fraudulenta e imponer un impuesto a las viviendas vacías. Asimismo, propondrá decretar una moratoria inmediata a la compra de vivienda que no sea para habitar, limitar el número máximo de viviendas que puede poseer una misma persona física o jurídica, prohibir por completo los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional e ilegalizar comandos parapoliciales como Desokupa.

Marcará en su hoja de ruta hitos en política migratoria y antirracista como regularizar inmediatamente a todas las personas migrantes que viven en España y otorgarles la nacionalidad española mediante un procedimiento exprés de carta de naturaleza aprobado por el Consejo de Ministros. Asimismo, el partido sellará su compromiso con ideas como una factura de la luz progresiva, impuestos a vehículos y actividades de lujo con alta huella de carbono (como los campos de golf, los aviones privados y los coches de alta cilindrada), un gravamen a los beneficios extraordinarios del IBEX del 50% y la limitación drástica del control oligárquico de los medios de comunicación.