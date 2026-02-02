Más de 18.000 nombres en la nueva gran base de datos de la represión franquista en Galicia

Mulleres, homes e homiños es el nombre elegido para una nueva gran base de datos sobre la represión franquista en Galicia. Activa en una web desde este pasado miércoles, incluye información de más de 18.000 personas que fueron represaliadas o represoras durante la guerra civil y la dictadura franquista en Galicia. Una enorme recopilación “activa, viva y en continua actualización”, como destaca Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, impulsora del volcado en la red de los datos que durante más de una década recopiló Luís Sánchez Rodríguez.

Licenciado en Derecho, empleado público de la administración estatal y gallega y jefe del Gabinete de Normalización Lingüística de A Coruña de la Secretaría Xeral de Política Lingüística en sus últimos años, empezó en 2014 un proceso de recopilación que lo acabó llevando a conformar una enorme base de datos, con 18.280 fichas de personas víctimas —en su mayoría— y represoras de Galicia o con relación con ella. Con su respectiva biografía, historia personal y política o relación familiar para conformar una gran base de datos sobre la represión.

“Es una base de datos viva; os sorprendería la cantidad de gente que contacta para incorporar nuevos datos, detallar o rectificar otros… Ese es el gran valor de esta recopilación”, explica a Praza.gal Carlos Babío, presidente de la CRMH de A Coruña, que advierte de que, pese a su volumen, toda esta cantidad de nombres “son solo una parte ínfima del volumen de la represión que hubo en Galicia”.

Babío destaca, sobre todo, la “funcionalidad” de una web “de fácil manejo”, elaborada por Anxo Sánchez, que permite incorporar diferentes filtros para las búsquedas y “cruzar datos de personas” y comprobar así sus relaciones. Y pone un ejemplo, el mismo que expuso en la presentación del proyecto que tuvo lugar este miércoles en el Circo de Artesáns de A Coruña. “Puedes poner en el buscador Deportivo de A Coruña y tienes una lista de todas las personas vinculadas de algún modo al club que fueron represaliadas o que formaron parte de la represión”, explica. Aparecen más de 15 personas víctimas y tres participantes en la represión relacionadas con la entidad blanquiazul, desde Bebel García hasta Salgado Torres.

Son solo dos nombres de los 19.000 a los que se aproxima una base de datos que Sánchez Rodríguez, como recordó en la presentación, comenzó con Foucellas. A partir de ahí tiró del hilo y de otros proyectos, como el de Nomes e Voces —cuyo testimonio permanece en la actualidad en el trabajo del grupo Histagra de la USC— que reivindica el investigador y la CRMH “pero que quedó totalmente paralizado por la falta de ayuda de la Xunta”.

Sánchez Rodríguez, como explica Babío, partió de ese proyecto, en el que detectó la ausencia de bastantes represaliados, y comenzó a volcar en su base de datos todas aquellas fichas, además de las de los archivos de combatientes de la guerrilla, de las que acoge otra importante base la Diputación de Ourense o de archivos militares y de muchas otras recopilaciones. Y a eso le añadió la consulta de decenas de libros y fuentes documentales, también de las de los represores, en este caso recurriendo a la importante obra de Luís Lamela.

Entre investigaciones, correcciones y búsqueda continua dedicó once años de trabajo hasta que la CRMH colaboró con él para plasmar todo ese trabajo en una web “de consulta y actualización constante”. Un volcado en una sola base de datos de un conjunto de bases de datos, con fichas personalizadas y revisión constante. “Y financiado únicamente con las cuotas de las personas socias de la CRMH de A Coruña, sin ningún tipo de ayuda pública”, aclara Babío.

Hasta “nueve o diez horas diarias” llegó a dedicar a este trabajo una vez jubilado, con la idea de poder mostrarlo al público en un libro, una opción que pronto se volvió inviable. “Serían más de 4.000 páginas y una enciclopedia de diez tomos”, recordaba.

Hasta que la CRMH de A Coruña, en la presentación del trabajo de Rubem Centeno sobre las fosas de represaliados en el cementerio de Santo Amaro, Sánchez resolvió la duda sobre el nombre de un asesinado. Ahí descubrieron los responsables de la entidad el enorme trabajo que le propusieron volcar en una web para hacerlo accesible a todo el mundo y permitir que siguiera creciendo con más aportaciones, que son comprobadas y verificadas. Una labor que empezó por curiosidad en abril de 2014 y que fue plasmada casi doce años después. Pero que todavía continúa.