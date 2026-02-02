Feijóo recurre al comodín de ETA y al accidente de Adamuz para justificar a Mazón en el Congreso

Alberto Núñez Feijóo cumplió con el guión previsto en la comisión de investigación del Congreso en la dana, a la que acudió este lunes para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresidente valenciano, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024. El líder del Partido Popular se sacudió cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido y aseguró en varias ocasiones que "volvería a hacer lo mismo", en relación a los mensajes que se intercambió con Mazón durante esa jornada e insistió en que estuvo informado "en tiempo real" el día de la dana, pese a que el primer mensaje entre ambos fue a las ocho de la tarde.

El líder del Partido Popular defendió al expresident de la Generalitat por hacer "lo que debía hacer", en referencia a su dimisión el pasado 2 de noviembre. "Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse", fue el único comentario que hizo respecto a la decisión del valenciano. No contestó, sin embargo, sobre si debe también dejar su acta en Les Corts e insistió en que se quedó en su puesto tras la tragedia porque "alguien debía quedarse al mando". "Ya ha dimitido como presidente autonómico", se limitó a responder.

Sin embargo, no fue Feijóo quien forzó esa dimisión, sino la presión de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado que se celebró por el aniversario de la dana. Mazón acabó dimitiendo a regañadientes, pero conservó el acta en Les Corts para garantizarse el aforamiento. Para Feijóo, con esa salida es más que suficiente. El conservador también justificó que le pidiera que "liderara la comunicación", una indicación que ha defendido pese a asegurar también que no tenía "autoridad" sobre Mazón.

"He venido a dar la cara. Probablemente no lo he hecho bien, pero he dicho lo que pensaba, no tengo la menor duda. Y lo seguiré diciendo", fue la conclusión del líder del PP, que arremetió contra el Gobierno y los grupos que le apoyan. "Ustedes son especialistas en la ética de la mentira. ¿Les parece normal que el líder de un partido comparezca aquí antes que el presidente del Gobierno?", planteó. "Como político les diré que ustedes han hecho lo contrario de lo que es la política, pero como ciudadano me repugna que el dinero de los españoles se emplee para esto", fue el alegato final del conservador.

De "los asesinatos de ETA" al enfrentamiento con Rufián

Feijóo protagonizó una bronca comparecencia, con duros enfrentamientos con varios portavoces. La diputada de Compromís, Águeda Micó, le acusó de ser "igual de culpable" que Mazón, mientras que el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, le reprochó sus mentiras a lo largo de este último año, a lo que Feijóo le respondió con ETA, uno de los comodines habituales del PP. "Usted sigue las instrucciones políticas y morales de Otegi", aseguró el líder del PP. "¿Tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA?", le espetó después de que el diputado abertzale le preguntara si "se sentía orgulloso" de que Mazón aguantara tanto tiempo.

En ese momento la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, le llamó al orden y le pidió que centrara sus respuestas en la cuestión de la dana: "Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso para que el presidente y su Gobierno contesten a lo que le preguntamos", respondió el líder del PP. Una petición que volvió a realizar durante el turno de intervención del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, después de que este le recriminara la "falta de respeto" del PP con las víctimas que cuestionan su relato. En ese punto, citó las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recientemente se dirigió a los familiares de las víctimas de las residencias de Madrid como una "plataforma de frustrados".

Rufián comenzó su intervención enumerando las "cinco o seis mentiras" que había dicho Feijóo en sus intervenciones previas. Entre ellas, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó —"sí lo hizo, a las 11:45 y a las 12:20 horas", señaló el republicano—, que sí hubo presencia del Gobierno estatal en el Cecopi a través de la delegada del Gobierno y cuestionó que la Generalitat haya desembolsado fondos económicos para las víctimas, además del baile de versiones sobre cuando se supo que había fallecidos. "Dijo que no se enteró de los muertos hasta las cinco de la mañana cuando a usted le dijo a las once de la noche que había muertos".

Feijóo se parapeta en el accidente ferroviario de Adamuz

Feijóo acusa al Gobierno de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro" Ver más

El líder del PP también trató de parapetarse detrás de las recientes víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Rodalies. "No se pide el cese del Ministerio de Transportes, que debería haber dimitido hace tiempo", señaló el conservador. En ese sentido, Feijóo sostuvo que la dana de 2024 fue un "acontecimiento meteorológico sin presentes", obviando la dejación de funciones de la Generalitat, y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque la tragedia de Adamuz fue una "negligencia ferroviaria continuada".

En ese sentido, el portavoz de Esquerra Republicana le preguntó a Feijóo por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir cuando "estaba a la media hora dando explicaciones en televisión" mientras Mazón "estaba de copas en el reservado de un restaurante" y no "dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de las personas que murieron ese día". "Usted encubrió a un homicida y lo compara con un descarrilamiento que seguramente fue fruto de que una subcontrata no hizo bien su trabajo", señaló Rufián. "¿Un fenómeno meteorológico se puede comparar con todos los avisos que dieron los maquinistas sobre ese puesto en concreto?", respondió después el líder del PP a la portavoz de su grupo, Ester Muñoz.

El líder del PP también encontró complicidad en el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que utilizó su turno para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y no realizó ni una sola pregunta a la persona citada por la comisión, aunque sí admitió que Mazón había realizado una "gestión errónea y contradictoria". "Hoy Vox no se equivoca", concedió Feijóo, para concluir: "Ha usado su tiempo para describir realidades y el contexto político, no a criticar al PP. Que Vox no critique al PP es un avance", celebró.