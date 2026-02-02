Feijóo acusa al Gobierno de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo central debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro", según informa EFE.

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que dejó más de 200 muertos, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia.

A su entrada a la comisión ha dicho que, al igual que hizo ante la jueza de la dana, cuando compareció el pasado 9 de enero de manera telemática, este lunes contestará a todos los grupos parlamentarios.

La diputada Águeda Micó de Compromis, la primera que le ha interrogado, le ha preguntado en tono duro si él tenía autoridad sobre las decisiones que tomaba el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la tragedia, a lo que el líder del PP ha respondido que "evidentemente, no".

Feijóo ha dicho que le preguntó a Mazón por mensaje qué ocurría, si necesitaba algo, pero no dónde estaba. De hecho, fue el primer político que se puso en contacto con él, ha añadido. "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible -ha proseguido-. Lo he dicho y lo reitero, cada uno con sus responsabilidades".

Ha criticado la falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dadas las intensas lluvias y caudales, y por parte del Gobierno. Y ha negado, ante las acusaciones de Javier Sánchez, de Podemos, sobre sus declaraciones sobre la tragedia, que él mintiera. "No pude mentir, entre otras razones porque he dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor Mazón como los que yo le remití", ha apostillado.

El diputado de Podemos ha reprochado a Feijóo que mostrara "más interés por el relato para despejar las responsabilidades del PP de Valencia que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas".

El líder de los populares ha defendido en todo momento su papel y se ha preguntado en tono irónico si es culpable por haberse interesado con lo que estaba ocurriendo en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y por ponerse en contacto a partir de las 19:59 horas con los responsables de esas autonomías.

Ante la insistencia de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Feijóo ha vuelto a lanzar una pregunta: ¿Ustedes creen que el líder de la oposición tiene que tener conocimiento del funcionamiento de todos los sistemas de emergencia de todas las comunidades autónomas?".

Feijóo compara a Puente con Mazón y pide de nuevo la dimisión del ministro

El líder del PP ha comparado la respuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana, con el cese "inmediato" de dos consejeras, y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz, quien debería, ha dicho, haber dejado ya su cargo.

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia, Feijóo ha contestado a los diputados que le gustaría que de la misma forma que le preguntan por las responsabilidades políticas de Mazón ante la dana, exigieran también al Ejecutivo el cese del ministro Puente.

Feijóo ha defendido que tras la dana, Mazón cesó a dos conselleras, entre ellas la responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana, y posteriormente dimitió y ha espetado que Puente tendría que haber dimitido "hace tiempo".

En esa línea, el líder del PP ha ironizado con que los socios del Gobierno creen que Puente "lo ha hecho muy bien" en la gestión del accidente. "Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha añadido.

Llaman al orden a Feijóo en la comisión de la dana tras un encontronazo con Bildu por ETA

Feijóo también ha contestado con alusiones a "los 800 muertos de ETA" y al historial de Arnaldo Otegi a las preguntas que le ha formulado el diputado de Bildu Oskar Matute en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, lo que ha llevado a la presidenta a llamarle al orden. "No tengo por qué callarme cuando le oigo hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de víctimas. ¿Cómo es posible?", le ha dicho Feijóo a Matute.

"¿Me pregunta si amparo a un presidente de una comunidad autónoma la misma persona que ampara a (Arnaldo) Otegi? Se me ponen los pelos como escarpias", ha expresado el dirigente popular. Feijóo ha indicado que escuchar a Oskar Matute hablar "de mentiras y de dimisiones" le parecía "un insulto" y ha aludido a "los 800 muertos de ETA".

"¿Usted tiene alguna información para esclarecer los asesinatos de ETA pendientes?", le ha preguntado a Matute, que le ha contestado que él no tiene ningún antecedente penal. "¿Y su partido? ¿Y su líder?", ha dicho Feijóo, que ha añadido que el diputado de Bildu "sigue las consignas políticas de Otegi" y de "la organización terrorista que respaldan".

El duro enfrentamiento entre Feijóo -que ha dicho que cuando sea presidente del Gobierno no va "a blanquear a Bildu"- y Matute ha llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a pedirle repetidas veces que se ciñese al contenido de la comparecencia y finalmente a llamarle al orden.

Morant asegura que Feijóo ha compadecido "por mentir sobre la dana" y que "sigue haciéndolo"

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reprochado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que mintiera para darle "una coartada" al expresident Carlos Mazón en relación con su "negligente" gestión de la dana y que siga haciéndolo.

Diana Morant ha participado en el programa Mañaneros 360 de TVE coincidiendo con la comparecencia de Alberto Núñez Feijoo en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la dana de Valencia. Durante la entrevista ha señalado que Feijóo estaba compadeciendo "por una mentira" ya que aseguró "que estuvo puntualmente informado por el señor Mazón, y con eso lo que quería era darle una coartada a su gestión y a la gestión negligente del PP”, ha dicho Morant.

“El PP, Feijoo y Mazón estaban todos en El Ventorro y hasta que no salió Mazón de El Ventorro hubo un apagón informativo, y ni Feijoo estaba enterando ni la ciudadanía estaba enterada, porque el máximo responsable estaba en El Ventorro”, ha recordado Morant.

Ademas, ha añadido que “hoy ha admitido que le escribió por primera vez en torno a las 20.00 horas de la tarde porque la información le llegaba solo a través de los medios de comunicación”.

Feijóo reconoce ante la jueza que mintió al asegurar que Mazón le informó "en tiempo real" de la dana Ver más

A juicio de Morant, Feijoo apoyó y sigue apoyando a Mazón, que continúa como parlamentario valenciano, “porque su objetivo era ganar el relato, ese fue el consejo que le dio a Mazón aquel 29 de octubre, que liderara la comunicación, y para el PP y Feijoo liderar la comunicación significaba mentir a los valencianos y a toda España”.

Feijoo tenía autoridad para haber obligado a dimitir a Mazón, y, como mínimo, podía haberle exigido el acta, como el PSOE ha hecho con Ábalos, ha señalado Morant, que ha argumentado también que la decisión sobre situar a Juanma Pérez Llorca, el actual president, en el lugar de Mazón, la tomaron Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Lo ha mantenido porque ha querido”, ha señalado, además calificar a Feijoo como “el mentiroso de Catarrocha” y pedir elecciones en la Comunitat Valenciana.