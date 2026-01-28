José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, según ha informado él mismo en redes sociales, según recoge EFE.

En un mensaje en X, afirma que, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación y mantenerle en prisión, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Según explica, aunque el Congreso lo privó de sus derechos y deberes como diputado, siempre ha defendido que tenía que prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria; pero en su actual situación procesal considera que no puede continuar en el escaño, por lo que se centrará en ejercitar su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

En su despedida, Ábalos da las gracias a los valencianos que le han permitido "servir al pueblo español" y garantiza que él siempre ha buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho.

"Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!", concluye.

El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y a Koldo García por alto riesgo de fuga Ver más

Ábalos reproduce ese mensaje de despedida en el escrito registrado este mediodía en la Mesa del Congreso, en el que insiste en que desde que se aprobó su suplicatorio, él ha intentado continuar en el escaño para preservar el derecho de representación, evitar una alteración "indebida" de la composición de la Cámara y defender la libertad de sus miembros.

Asegura el exministro que ha sido un "verdadero honor" ser diputado de las Cortes Generales en siete legislaturas consecutivas, desde que consiguió por primera vez un escaño en el Congreso en 2009.

Su acta en el Congreso lo ocuparía Ana María González, número siete en las listas socialistas por València en las elecciones generales del 2023.