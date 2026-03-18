El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Oxígeno - Marta Jiménez Serrano

Alfaguara. 2026

Marta Jiménez Serrano (Madrid 1990) es una escritora, profesora de talleres literarios, letrista, articulista y editora española. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Literarios. Fue profesora de Literatura en la Universidad de Lorena (Francia). En 2020 obtuvo un accésit del Premio Adonáis por su poemario, La edad ligera (Ed. Rialp, 2021). En 2021 publicó su primera novela, Los nombres propios (Ed. Sexto piso) y en 2023 en la misma editorial publicó el libro de cuentos No todo el mundo.

Oxígeno es el último libro de Marta Jiménez, basado en una experiencia que no le hubiera gustado escribir por la circunstancia traumática de vivirla y además contarla después.

Está narrado en primera persona, es la experiencia que vivieron ella y su pareja por una intoxicación de monóxido de carbono en su recién alquilada casa, debido a una fuga en la caldera. Se les escapaban las posibilidades de alquilar una casa más espaciosa para iniciar una vida en común, pero al mismo tiempo se les estaba yendo la vida. El propósito era vivir, no morir.

Marta narra la experiencia de ver la muerte de cara, ella la tuvo más cerca que su pareja, que había salido un momento para comprar algunas cosas, pero al volver también se siente mal, le da tiempo a llamar a emergencias pidiendo ayuda. Nos alerta de la precariedad que existe en el mantenimiento de los inmuebles ofertados para su posible alquiler.

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Al mismo tiempo que nos transmite su experiencia personal, nos alerta de lo frágil que es nuestra vida. En su narración no sigue un orden cronológico de los hechos, los intercala con traumas infantiles que siguen en su subconsciente y con personas de su entorno que fallecieron y también sufrieron la experiencia de ser pasajeros de una ambulancia y que estuvieron muy cerca de perder la vida en ella.

No mantiene una estructura de narración, el lector tendrá la impresión de que al tiempo que piensa lo que quiere decir lo escribe, sin mapa ni brújula. De esta manera se pueden dar hechos repetitivos en una novela corta que no tiene más recorrido que contarnos el suceso y alertarnos de los pocos escrúpulos que pueden tener las personas que alquilan sus casas sin asegurarse de las condiciones en que están.

También, aunque fugazmente, relata el hecho de ese reportero que todos llevamos dentro y cuando sucede una desgracia como esta nos preocupamos por plasmar las imágenes sin preocuparnos si lo que ha ocurrido es grave y la vida de alguna persona está en juego.