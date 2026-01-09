Feijóo reconoce ante la juez que mitió al asegurar que Mazón le informó "en tiempo real" de la dana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que reconocer que mintió a la opinión pública al asegurar que el expresidente de la Generalitat Valenciana le informó "en tiempo real" de la evolución de la dana que acabó con la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024. El presidente, que declara en estos momentos como testigo y por videoconferencia ante la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ha reconocido que no se enteró de la catástrofe que estaba produciendo la riada hasta las ocho de la tarde de ese día pese a que las inundaciones en Utiel estaban en todos los medios en los informativos del medio día. Feijóo se ha quejado de que otras personas que tenían competencias –en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– no hayan sido citadas, adelanta el diario Levante.

Mazón ha sido citado a prestar testimonio por Ruiz Tobarra después de que lo solicitara la acusación de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. El objetivo de su comparecencia era conocer los datos sobre la evolución y gestión de la emergencia que el expresidente valenciano, Carlos Mazón, habría podido recibir de su consejera de Justicia, Salomé Pradas, principal investigada en la causa y cuya imputación fue confirmada este mismo jueves por la Audiencia Provincial de Valencia. Antes de comparecer el presidente del PP hizo llegar al juzgado un documento notarial con todos los mensajes recibidos ese día de Mazón que se reducían a 12 intercambios casi vacíos de contenido y en los que se evidenciaron nuevas mentiras del president, como que no había conocido que había muertos hasta la madrugada siguiente, cuando esa misma tarde ya tenía conocimiento de ello.

El líder de la oposición ha reconocido que no se enteró de la catástrofe que estaba asolando la provincia de Valencia hasta las 19.59 del 29 de octubre, cuando fue informado por el servicio de prensa del partido e los teletipos que estaban saliendo. Fue a raíz de esas informaciones, según Feijóo, que se puso en contacto con Mazón para interesarse por la situación porque, ha declarado, le preocupaba lo que estaba pasando. También ha afirmado ante la jueza que desconocía dónde estaba Mazón cuando le contestó pero ha afirmado que el expresident , en ese momento, "parecía informado".

El presidente del PP ha atribuido a un error sus declaraciones en las que afirmó que Mazón le informó "en tiempo real". Feijóo ha declarado que se refería a los días posteriores al 29-O pero no a la jornada trágica en la que 230 personas fallecieron anegadas al sur de la provincia. Ese día, ha declarado, ni recibió ni pidó información. Su desconocimiento era tal que desconocía que se hubiera convocado el Cecopi. Después ha cargado contra el Gobierno al asegurar que ninguno de sus miembros hizo ninguna referencia pública a la tragedia, referencias que, sostiene, le habrían puesto en alerta. Tras enterarse por el servicio de prensa del partido casi a las 20.00 no solo se puso en contacto con Mazón, sino también con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. y el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, los otros dos territorios afectados por la riada.

