Los mensajes de Feijóo a Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa en la comunicación, es la clave"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia, los mensajes que envió a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, el 29 de octubre de 2024. En estos whatsapps Feijóo le pide al expresident que “lleve la iniciativa en la comunicación” de la tragedia. “Es clave”, concluye en un uno de ellos a las 23:27 de la noche. Además, afirmó que esperaba que el Gobierno hubiera llamado a la Generalitat y le prestara "ayuda suficiente".

Alberto Núñez Feijóo ha contestado a través de una acta notarial al segundo requerimiento de la jueza para que aclarara la conversación que tuvo el día de la dana con el presidente de la Generalitat. La idea es aclarar lo que sucedió en esas horas decisivas y ampliar la información sobre la actuación del jefe del Consell y su consellera Salomé Pradas, imputada en el procedimiento. En la anterior tanda de mensajes, Feijóo entregó los que le había enviado Carlos Mazón, pero no los suyos, ya que no se especificaba en la petición inicial de la magistrada. Este intercambio de mensajes comenzó cerca de las 20:00 de la tarde, pocos minutos antes de que se enviase el mensaje Es Alert a la población valenciana.

“Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo”, escribió Feijóo a Mazón en un primer contacto. Este último le respondía con un escueto “gracias, presi” y a partir de ahí comienza la sucesión de mensajes. A estas horas, Mazón estaba entrando al Palau de la Generalitat tras haber comido con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

A las 20:26 horas, un segundo mensaje dice: “Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio”, se supone que en relación con el incendio en un edificio del barrio valenciano de Campanar el 22 de febrero de 2024, que dejó diez muertos.

A las 21:29 horas, Feijóo le dice a Mazón: "Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo amigos". A las 23:21 horas es cuando el presidente nacional del PP le dice al de la Generalitat Valenciana que espera que el Gobierno les haya llamado y les esté "prestando ayuda suficiente". Y a las 23:23 horas añade: "A qué hora os han llamado? Qué ministro tienes de referencia? Cuándo se cree que acaba la dana?". Dos minutos después dice: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden".

Y a las 23:27 concluye: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

El PSOE acusa al PP de “estar centrado el día de la dana en el relato”

El PSOE y Compromís han considerado que los mensajes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, envió la noche de la dana al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, revelan un Partido Popular "centrado en el relato y no en las víctimas" y han reclamado su dimisión "por mentir".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado que los mensajes entre Feijóo y Mazón "revelan a un PP centrado en el relato y no en las víctimas de la tragedia: su prioridad fue liderar la mentira”.

Morant ve “un punto y final en la estrategia de mentiras del PP de Feijóo y Mazón” y afirma que los mensajes de esa tarde "revelan que el Gobierno de España estuvo desde el primer momento a disposición de los valencianos y valencianas”.

“Feijóo ni ofreció ayuda ni puso al PP a disposición de las víctimas; solo se preocupó de poner la maquinaria de Génova a disposición de los bulos y las mentiras”, ha indicado Morant, quien ha tildado de “inhumana” la primera reacción de Feijóo a las muertes causadas por la dana: "Ni una pregunta, solo estrategia política y mentiras. Feijóo debe dimitir”.

La ministra ha exigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que “deje de mirar hacia otro lado" y le pida "de forma inmediata el acta de diputado a Mazón; no puede seguir encubriendo tanta mentira”. Ha insistido en que “tras mentir durante más de 400 días, Feijóo también tendría que dejar su cargo”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado en redes sociales que en "mitad de una emergencia se está en proteger a la gente. A menos que seas Feijóo y solo te importe el relato, no las víctimas. Y por eso Feijóo nunca llegará a La Moncloa".

El PSOE, en un comunicado, ha asegurado que el presidente del PP "estaba más preocupado por el relato y la iniciativa de comunicación que por la gestión de la emergencia y la protección de la ciudadanía".

"En mitad de una dana devastadora, cuando lo prioritario es salvar vidas, Feijóo pone por escrito que 'llevar la iniciativa de comunicación es la clave'. Esa frase lo explica todo —añade la nota—. No nos sorprende, pero no deja de avergonzar tanta frialdad en un momento tan trágico. En una emergencia no se está en la estrategia política, se está en proteger a la gente. A menos que seas Feijóo y solo te importe el relato, no las víctimas".

"Así es Feijóo, que él mismo se ha inhabilitado como líder. Así es el PP: la apariencia, antes que la emergencia. El relato, antes que la tragedia. Lo hicieron con la dana y lo han repetido cada vez que tuvieron que gestionar una catástrofe", finaliza la nota.

También la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en su cuenta de X que "pese a no sorprender, no deja de avergonzar tanta frialdad. Feijóo ya tenía en la cabeza, desde el primer minuto, la guerra política contra el Gobierno. La apariencia, antes que la emergencia. El relato, antes que la tragedia".

Por otra parte, el diputado y portavoz de Compromís en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha acusado a Feijóo de “preocuparse más por la comunicación partidista que por la gestión de la emergencia: hemos conocido cómo Feijóo estaba más preocupado por el relato que por el rescate. La estrategia del PP: manipular y mentir, solo para ganar el relato. Las víctimas no les importan”.

Ibáñez ha recordado a Feijóo que siguiendo sus propios planteamientos “tendría que dimitir por mentir. El señor Feijóo nos dijo que había sido informado en todo momento y sabemos que no es verdad”.